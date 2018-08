Der frühere Uno-Generalsekretär Kofi Annan ist tot. Annan starb am Samstag nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren, wie seine Stiftung in Genf mitteilte.

Zwei enge Mitarbeiter des Nobelpreisträgers sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Annan sei am frühen Morgen in einem Spital in Bern gestorben. Als erster Politiker aus dem südlichen Teil Afrikas führte der Ghanaer die Vereinten Nationen von 1997 bis 2007. 2001 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Annan galt als einer der bekanntesten und beliebtesten Generalsekretäre der UNO. Insgesamt arbeitete er mehr als 40 Jahre im Dienst der Vereinten Nationen, unter anderem als Leiter der UN-Friedensmissionen. 2012 wurde er UN-Sonderbeauftrager für Syrien. Fünf Monate später gab er das Mandat zurück.

Die Uno trauert um einen grossartigen Mann, Führer und Visionär, schreibt die Organisation auf Twitter.

Today we mourn the loss of a great man, a leader, and a visionary: former @UN Secretary General @KofiAnnan . A life well lived. A life worth celebrating. pic.twitter.com/3sLmy7VS2p

Annans Stiftung verkündet mit grosser Trauer den Tod des ehemaligen UNO-Generalsekretärs. Der Friedensnobelpreisträger sei friedlich verstorben, heisst es auf Twitter.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/NDOy2NmAAs