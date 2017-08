Pence verurteilt Gewalt bei Aufmarsch von Rechtsextremisten

"Wir haben keine Toleranz für Hass und Gewalt von Vertretern der weissen Vorherrschaft, von Neonazis oder dem Ku Klux Klan", sagte Pence am Sonntag bei einem Besuch in Kolumbien.

"Diese gefährlichen Randgruppen haben keinen Platz im öffentlichen Leben und in der Debatte in Amerika und wir verurteilen sie auf das Schärfste."

Beim Aufmarsch in der Universitätsstadt Charlottesville war am Samstag eine 32-jährige Frau getötet worden, als ein 20-Jähriger sein Auto offenbar absichtlich in eine Gruppe von Gegendemonstranten steuerte. Durch die Gewalt zwischen Anhängern der rechten Gruppen und ihren Gegnern wurden zudem nach Angaben eines Spitals 19 Menschen verletzt.

US-Präsident Donald Trump war in die Kritik geraten, weil er nach Ansicht zahlreicher Republikaner und Demokraten klare Schuldzuweisungen vermied. Stattdessen verurteilte er die "Gewalt auf vielen Seiten" und stellte damit die Rechtsextremen auf eine Stufe mit den antirassistischen Gegendemonstranten.

Unter den Teilnehmern des Aufmarschs waren auch Mitglieder der sogenannten Alt-Right-Bewegung, die Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2016 unterstützt hatte.

Das Weisse Haus bemühte sich nach der Kritik an Trump um eine Klarstellung und betonte, der Präsident habe "alle Formen der Gewalt, des Fanatismus und Hasses verurteilt. Dies gelte "natürlich auch für Neonazis, den Ku Klux Klan und alle extremistischen Gruppen".

(sda)