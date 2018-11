79 Prozent der Urteile aufgehoben – Trump wettert gegen Richter

Die Attacken von US-Präsident Donald Trump gegen die Justiz haben den obersten Verfassungshüter der USA auf den Plan gerufen: Der Vorsitzende Richter des Supreme Court, John Roberts, übte am Mittwoch in einem höchst ungewöhnlichen Schritt offene Kritik an Trump.

Dieser hatte zuvor den Richter einer untergeordneten Instanz attackiert. Trump wies den Verfassungsrichter daraufhin per Twitter zurecht und bekräftigte seine Richterschelte in einer Grussbotschaft anlässlich Thanksgiving.

Auslöser des Schlagabtauschs war zunächst Trumps Attacke auf den Bundesrichter Jon Tigar aus San Francisco. Dieser hatte zu Wochenbeginn die vom Präsidenten angeordnete Einschränkung des Asylrechts per einstweiliger Verfügung gestoppt.

Trump bezichtigte Tigar daraufhin der politischen Voreingenommenheit, indem er ihn als «Obama-Richter» bezeichnete. Tigar war vom früheren Präsidenten Barack Obama ernannt worden. Das Urteil sei eine «Schande», sagte Trump. «Und ich sag Euch was, das wird nicht mehr passieren.»

Justice Roberts can say what he wants, but the 9th Circuit is a complete & total disaster. It is out of control, has a horrible reputation, is overturned more than any Circuit in the Country, 79%, & is used to get an almost guaranteed result. Judges must not Legislate Security...