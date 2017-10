Älteste US-Senatorin will mit 84 nochmals antreten

Das älteste Mitglied im US-Senat, die Demokratin Dianne Feinstein, will sich im kommenden Jahr um eine weitere Amtszeit bewerben. Dies teilte die 84-Jährige am Montag über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

I am running for reelection to the Senate. Lots more to do: ending gun violence, combating climate change, access to healthcare. I’m all in!