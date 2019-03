Auch Kommunikationschef Nummer sechs geht

Der Kommunikationsdirektor und Vizestabschef im Weissen Haus, Bill Shine, tritt nach rund achtmonatiger Amtszeit zurück. Der Ex-Manager des Nachrichtensenders Fox News werde künftig als hochrangiger Berater für das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump arbeiten, teilte die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Sanders, am Freitag mit.

Der frühere Ko-Direktor des überaus Trump-freundlichen Fernsehsenders Fox News erklärte, seine Tätigkeit für den Präsidenten im Weissen Haus sei «die lohnendste Erfahrung seines gesamten Lebens» gewesen. Der Präsident wiederum lobte Shine für seine «herausragende Arbeit». Er freue sich darauf, mit diesem im Team für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 zusammenzuarbeiten.

Nach Sean Spicer, Mike Dubke, Anthony Scaramucci und Hope Hicks war Shine bereits die fünfte Person im Amt des Kommunikationsdirektors. Technisch gesehen war es sogar Trumps sechste Besetzung für das Amt, weil Spicer nach Dubke interimistisch ein zweites Mal Kommunikationsdirektor war. In Erinnerung bleibt auch Scaramucci, der nur zehn Tage im Amt blieb.

Enge Verflechtungen

Shines Rücktritt kommt in einer Phase, in welcher die enge Beziehung des Präsidenten zu Fox News unter verschärfter Beobachtung steht.

Das Magazin «New Yorker» hatte kürzlich in einem detaillierten Artikel zu den Verflechtungen zwischen dem Präsidenten und Fox News unter anderem berichtet, dass der Sender im Wahlkampf 2016 eine Enthüllungsgeschichte über das angebliche Sexabenteuer Trumps mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels unter Verschluss gehalten habe. Die von einer Reporterin entdeckte mutmassliche Eskapade habe nicht ans Licht kommen sollen, weil Sendereigentümer Rupert Murdoch den Wahlsieg des Immobilienmoguls gewünscht habe.

Die oppositionellen Demokraten sahen sich durch den «New Yorker»-Bericht veranlasst, Fox News keine der Debatten zwischen ihren Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur austragen zu lassen.

Extremer Personalverschleiss

Shine war bei dem Sender im August 2016 auf den Posten des Ko-Direktors aufgerückt, nachdem der frühere Direktor Roger Ailes wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten war. Shine geriet dann später selber unter Druck und trat im Mai 2017 von seinem Spitzenposten bei dem Sender zurück. Ihm war vorgeworfen worden, sexuelle Übergriffe bei Fox News verschleiert zu haben.

Im Juli 2018 trat Shine dann in den Stab des Weissen Hauses ein. Auf dem Posten des Kommunikationsdirektors gibt es unter Trump allerdings einen extremen Personalverschleiss. Shine war in Trumps etwas mehr als zweijähriger Amtszeit bereits die fünfte Person auf diesem Posten.

Auch ansonsten dreht sich das Personalkarussell in Trumps Regierung in beispiellosem Tempo. Allein seit vergangenem Herbst waren die Abgänge der Minister Jim Mattis (Verteidigung), Ryan Zinke (Innen) und Jeff Sessions (Justiz) zu verzeichnen. Auch Stabschef John Kelly und die Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, schieden in den vergangenen Monaten aus.

(mac/sda)