«Wir sind im Krieg mit dem Coronavirus»

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden sieht die Vereinigten Staaten angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in einer schweren Krise. «Wir sind im Krieg mit dem Virus.»

Dies sagte der Ex-US-Vizepräsident am Sonntagabend bei einer TV-Debatte mit seinem parteiinternen Konkurrenten, dem linken Senator Bernie Sanders. «Dies ist wie ein Krieg. Das ist, als würden wir aus dem Ausland angegriffen.» Die Krise müsse jetzt und hier gelöst werden. Revolutionäre Ideen hälfen nicht weiter, sagte Biden mit Blick auf Sanders' Agenda. Die Menschen wollten sofort Resultate, nicht erst in mehreren Jahren.

Joe Biden and Bernie Sanders discuss what they are doing to protect themselves and their campaign staff from getting the coronavirus, including not shaking hands and conducting virtual town halls. https://t.co/Fi1OPJnhZI #DemDebate pic.twitter.com/giYJ5TsWRX