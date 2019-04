Blinder Trump führt Netanyahu Gassi: Zeitung sagt sorry

Die US-Tageszeitung «New York Times» hat sich für eine antisemitische Karikatur von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump entschuldigt. Auf Twitter erklärte die Redaktion am Sonntag, dass die Zeichnung antisemitisch und «beleidigend» sei. «Es war eine Fehleinschätzung, sie zu veröffentlichen», teilten die Verantwortlichen mit.

Die Zeichnung zeigte Netanyahu als Blindenhund mit Davidstern am Halsband, der einen blinden Trump mit Kippa führt. Sie war in der internationalen Printausgabe vom Donnerstag erschienen.

David Harris vom American Jewish Committee zeigte sich auf Twitter entsetzt und warf der Zeitung vor, bei zunehmendem Antisemitismus zusätzlich Öl ins Feuer zu giessen.

The more I think about the @nytimes “cartoon,” the more appalled I am.



While #Antisemitism is rising...synagogues are attacked & Jews killed...democratic #Israel is demonized...& Jewish institutions are forced to bolster security...



The “paper of record” pours oil on the fire. pic.twitter.com/8FUAEKCagK