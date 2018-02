Demokraten weisen Kritik an FBI zurück

In den USA haben die oppositionellen Demokraten einen eigenen Bericht zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre vorgelegt, der Vorwürfe der Republikaner gegen die Bundespolizei FBI und das Justizministerium widerlegen soll. Das stark überarbeitete Dokument wurde am Samstag von demokratischen Kongressabgeordneten veröffentlicht. Es widerspricht einem Bericht der Republikaner über angebliche Verfehlungen des FBI und des Ministeriums bei einer Abhörgenehmigung für einen ehemaligen Wahlkampfberater von Präsident Donald Trump.

In dem Bericht der Demokraten heisst es, das FBI und das Ministerium hätten das Gesetz zur Überwachung von US-Bürgern nicht «missbraucht» oder «untergraben», um Trumps Wahlkampfteam auszuspähen. Sie hätten vielmehr ihre «Pflicht zum Schutz des Landes» erfüllt, indem sie eine gerichtliche Genehmigung zur Überwachung der Internetkommunikation des Trump-Beraters Carter Page eingeholt hätten. Page, ein früher in Moskau tätiger Investmentbanker, wird der Spionage für Russland verdächtigt.

«Verzerrt und politisch motiviert»

Dem Bericht der Republikaner zufolge beruhte der Antrag bei Gericht allerdings auf einem Dossier des ehemaligen britischen Spions Christopher Steele zu möglichen Verbindungen zwischen Trump und Moskau. Dabei hätten die Behördenvertreter verschwiegen, dass Steeles Dossier teilweise vom Team von Trumps demokratischer Wahlkampfrivalin Hillary Clinton finanziert worden war.

Wrong again, Mr. President. It confirms the FBI acted appropriately and that Russian agents approached two of your advisors, and informed your campaign that Russia was prepared to help you by disseminating stolen Clinton emails. https://t.co/G128SNicdn