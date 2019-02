Demonstrationen sorgen für gespannte Lage in Venezuela

In Venezuela haben die Grosskundgebungen von Regierungsanhängern und der Opposition begonnen. Tausende Menschen beteiligten sich am Samstagvormittag (Ortszeit) an den beiden Demonstrationen in der Hauptstadt Caracas. Anhänger des selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó versammelten sich an fünf Punkten im Osten der Stadt und zogen zum Sitz der diplomatischen Vertretung der Europäischen Union.

Mit dem «grössten Protestmarsch in der Geschichte Venezuelas und unseres Kontinents» will Guaidó auch das Ultimatum von mehreren europäischen Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, an Maduro unterstützen: Sie haben dem bedrängten Linksnationalisten bis Sonntag Zeit gegeben, um Neuwahlen zur Präsidentschaft anzusetzen. Andernfalls wollen sie Guaidó als Interimsstaatschef anerkennen – so wie bereits die USA, Kanada, Israel und mehrere lateinamerikanische Staaten.

Angespannte Sicherheitslage

Auch Maduro hatte seine Anhänger auf die Strasse gerufen. Zeitgleich mit dem Marsch der Opposition will der Linksnationalist den 20. Jahrestag der «Bolivarischen Revolution» feiern, mit der sein Vorgänger Hugo Chávez den potenziell reichen Ölstaat auf einen sozialistischen Kurs brachte. Diese Kundgebung findet etwa zehn Kilometer vom Marsch der Opposition entfernt statt.

Die Sicherheitslage in Caracas ist angespannt, es werden Zusammenstösse befürchtet. Seit Beginn der jüngsten Unruhen am 21. Januar wurden in Venezuela nach UNO-Angaben rund 40 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten getötet, mehr als 850 wurden festgenommen.

Luftwaffengeneral wechselt die Fronten

Inzwischen hat sich im venezolanischen Machtkampf der bislang ranghöchste Militärvertreter gegen den linksnationalistischen Präsidenten Nicolás Maduro gestellt. Luftwaffengeneral Francisco Yánez gab am Samstag bekannt, dass er den Oppositionspolitiker Juan Guaidó als Übergangspräsidenten des Landes anerkenne.

In einem in den Online-Netzwerken veröffentlichten Video prangerte er zudem die «diktatorische» Amtsführung von Maduro an. Der umstrittene Staatschef kann sich derzeit vor allem wegen des Rückhalts der Armeeführung an der Macht halten. Yánez ist nach eigenen Angaben für die strategische Planung der Luftwaffe zuständig. «90 Prozent» der Streitkräfte würden nicht den «Diktator», sondern das «Volk» unterstützen, sagte er in dem Video, in dem er in Uniform auftrat. Wo sich Yánez aufhielt, war unbekannt.

Der Luftwaffengeneral machte in seinem Video klar, dass «demokratische Kameraden» der für die Regierungsflugzeuge verantwortlichen Einheit ihm gesagt hätten, dass Maduro ständig zwei Maschinen in Bereitschaft habe, um im Notfall flüchten zu können. «Er soll verschwinden!» Der «Übergang zur Demokratie» stehe «unmittelbar» bevor, sagte der General weiter. Das gewaltsame Vorgehen der Streitkräfte gegen oppositionelle Demonstranten bezeichnete er als «Brudermorde». Guaidó hatte die Militärvertreter aufgerufen, sich der Opposition gegen Maduro anzuschliessen; er hat Überläufern auch eine Amnestie versprochen.

Die scharfe Reaktion der Armee

Seine Videobotschaft veröffentlichte Yánez kurz vor den Kundgebungen von Gegnern und Anhängern Maduros am Samstag. Guaidó will mit dem «grössten Protestmarsch in der Geschichte Venezuelas und unseres Kontinents» seiner Forderung nach einem Abtritt Maduros Nachdruck verleihen.

Die Luftwaffe reagiert scharf: Im Online-Dienst Twitter veröffentlichte sie ein Foto von Yánez überklebt mit den Worten: «Verräter». (fal/afp/sda)