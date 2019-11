Impeachment-Anhörung: Marathon mit vier Zeugen

Im US-Repräsentantenhaus beginnt die nächste Runde öffentlicher Anhörungen in den Impeachment-Vorermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump. Über den Tag verteilt sollen insgesamt vier Zeugen aussagen: zunächst Jennifer Williams, Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence, und Alexander Vindman, Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates. In einer zweiten Sitzung folgt die Befragung von Kurt Volker, dem früheren US-Sonderbeauftragten für die Ukraine, und Tim Morrison, der bis vor kurzem noch für den Nationalen Sicherheitsrat arbeitete. Alle vier hatten zuvor bereits hinter verschlossenen Türen ausgesagt.

US-Offizier Vindman gehört, anders als die Diplomaten, die bisher über Trumps Umgang mit der Ukraine berichtet haben, zum Mitarbeiterstab des Weissen Hauses. Er muss gegen seinen Vorgesetzten aussagen. Vindman ist einer der Zeugen, von dem sich die Demokraten bei ihrem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump besonders viel versprechen.

Über die Mitarbeiterin von Pence, Williams, hat sich Trump am Wochenende in einem Tweet abschätzig geäussert - und damit eine weitere Zeugin in den Ermittlungen öffentlich attackiert. Williams hatte Trumps Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj am 25. Juli mitgehört, das im Zentrum der Affäre steht. Sie kritisierte Trumps darin geäusserte Forderungen unter anderem als "unangemessen".

Trump hatte Selenskyj in dem Gespräch zu Ermittlungen gegen den Sohn seines Rivalen, des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden, ermuntert. Die Demokraten im Repräsentantenhaus treiben deswegen Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump voran. Sie werfen ihm vor, sein Amt missbraucht zu haben, um Kiew zu drängen, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Es besteht der Verdacht, dass Trump Militärhilfe an die Ukraine als Druckmittel einsetzte.

Das Repräsentantenhaus hatte bereits in den vergangenen Wochen nicht-öffentlichzahlreiche hochrangige Regierungsmitarbeiter zu der Affäre befragt. Letzte Woche sagten Zeugen erstmals auch öffentlich aus. Am heutigen Dienstag sowie am Mittwoch und Donnerstag insgesamt acht weiterer solcher öffentlichen Anhörungen an. (sz)