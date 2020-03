Die Geschichte einer Auferstehung

Ethel Walton hat sich angezogen, als ginge sie zum Gottesdienst. Sie trägt ein elegantes Kleid, einen Hut und feine Schuhe. Dabei ist Walton nur wählen gegangen. Sie hat sich vor einer etwas heruntergekommenen Bücherei in Waco, Texas, in die Schlange gestellt und gewartet, bis sie dran war. Sie hat der Wahlhelferin, die drinnen an einem Tisch sass, gesagt, dass sie in der demokratischen Vorwahl abstimmen will, nicht in der republikanischen. Sie hat ihren Ausweis gezeigt und ihre Unterlagen bekommen. Und dann hat sie sich an eine der Wahlmaschinen gesetzt und ihre Stimme abgegeben. Für wen? Ethel Walton ist eine energische Frau, und sie beantwortet diese Frage ohne zu zögern, als gäbe es da nichts nachzudenken oder zu diskutieren. «Für Joe Biden», sagt sie. «Yessir, für Joe Biden.»

Und eigentlich sind diese paar Worte, die Ethel Walton laut und stolz in die milde texanische Abendluft spricht, eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was da gerade bei den Demokraten in Amerika passiert ist. Seit Anfang Februar versucht die Partei herauszufinden, wer für sie im November gegen Präsident Donald Trump antreten soll. Die Demokraten haben gewählt und gewählt, vier Mal in einem Monat, und zwischen diesen Wahlen haben sich ihre Präsidentschaftsbewerber wieder im Fernsehen gestritten. Aber klarer wurde die Sache mit dem Kandidaten nicht. Dann kam der Dienstag, der «Super Tuesday», an dem in 14 Bundesstaaten Vorwahlen stattfanden. Und danach gab es keinen Zweifel mehr daran, für wen eine solide Mehrheit der demokratischen Parteianhänger sich entschieden hat. Für Joe Biden.

Das ist, um es zurückhaltend zu sagen, eine Überraschung. Es ist ja noch nicht so lange her, dass Biden praktisch als erledigt galt. Das war ein verfrühtes und falsches Urteil. Aber es war doch auch ein halbwegs nachvollziehbares Urteil, weil Biden noch vor einigen Tagen praktisch erledigt war. Die Vorwahlsaison begann für ihn mit einem schlechten vierten Platz in Iowa und ging mit einem noch schlechteren fünften Platz in New Hampshire weiter. In Nevada wurde er immerhin Zweiter, allerdings lag er dort weit hinter Bernie Sanders, der bereits in den ersten beiden Vorwahlen jeweils die meisten Stimmen bekommen hatte. Sanders, so sah es jedenfalls aus, rannte mit der Kandidatur davon. Wie Biden, dem langsam das Geld ausging, es schaffen wollte, ihn einzufangen, wusste niemand. Selbst langjährige Vertraute des früheren Vizepräsidenten machten keinen Hehl daraus, dass sie für Biden eher Mitleid als Begeisterung empfanden. «Vielleicht hätte er auf die Kandidatur lieber verzichten sollen», sagte ein Freund Bidens noch vor einigen Tagen bei einem Mittagessen. «Er ist leider doch nicht mehr auf der Höhe.»

Das war allerdings, bevor Biden am vergangenen Samstag die Vorwahl in South Carolina gewann, wo er mehr als 48 Prozent der Stimmen bekam und Bernie Sanders nicht mal 20 Prozent. Und es war, bevor Biden an diesem Dienstag in Virginia, North Carolina, Tennessee und Texas gewann, zudem in Alabama, Arkansas, Oklahoma, und Maine und dazu noch in Minnesota und Massachusetts, den Heimatstaaten der Ex-Kandidatin Amy Klobuchar und der Noch-Kandidatin Elizabeth Warren. Sanders siegte dagegen in Utah und Colorado. Und in Vermont, was aber kein Grund zum Angeben war, weil er da zu Hause ist. Ausserdem gewann Sanders in Kalifornien, dem grössten und wichtigsten der Super-Tuesday-Staaten. Doch auch das war allenfalls ein halber Sieg, denn sein Vorsprung dort war nicht gross genug, um Biden wirklich zu demütigen. «Es gibt einen Grund, warum dieser Tag Super Tuesday genannt wird», sagte Biden am Dienstagabend in seiner Siegesrede. Er klang aufgekratzt, aber auch überrascht.

Wie und warum Biden diese Wende geschafft hat, kann man in dem Bundesstaat sehr gut sehen, in dem Ethel Walton abgestimmt hat: in Texas. Nirgendwo sonst haben Biden und Sanders so hart miteinander gerungen, nirgendwo war der Ausgang so wenig vorherzusagen. Und in keinem anderen Staat war der Sieg so wichtig für den Gewinner und die Niederlage so schmerzhaft für den Verlierer. Wenn Biden der Präsidentschaftskandidat der Demokraten wird, verdankt er das South Carolina – und Texas. Wenn Bernie Sanders die schon sicher geglaubte Kandidatur wieder verliert, kann er dafür South Carolina verfluchen – und Texas.

Spektakulärer Sieg dank Latinos



Nach allen Regeln der Wahlarithmetik hätte Sanders in Texas gewinnen müssen. Der Bundesstaat ist zwar eher konservativ, zumal im Vergleich zu einer linksliberalen Bastion wie Kalifornien. Aber in den Städten leben jede Menge linke Studenten und junge Familien, die zu Sanders’ treuesten Anhängern gehören. Gut ein Drittel der Wahlberechtigten in Texas haben zudem lateinamerikanische Wurzeln. Nur eine Woche vor dem Super Tuesday hatten die Latinos Sanders in Nevada zu einem spektakulären Sieg dort verholfen. Das, so der Plan von Sanders’ Team, sollte sich in Texas noch spektakulärer wiederholen.

Einer, der Sanders dabei helfen wollte, ist Winston Moore. Der 32-Jährige hat gerade seinen Abschluss in Politikwissenschaft an der University of Texas in Austin gemacht, die einen guten Ruf hat, die aber auch 20 000 Dollar pro Jahr kostet. Wegen dieser hohen Studiengebühren sitzt Moore jetzt auf einem beachtlichen Schuldenberg, er hat keine Krankenversicherung und hält sich mit einem Job als Möbelpacker über Wasser, bis er etwas Besseres findet. Sein Leben wäre sehr viel leichter, wenn Amerika einen Präsidenten wie Bernie Sanders hätte, der eine allgemeine Krankenversicherung einführen und alle Studienschulden streichen will. Also marschiert Winston Moore am Montagmorgen durch ein Viertel im Süden von Austin, in dem viele Latinos leben. Er klopft an die Türen bescheidener Häuser, vor denen Hühner herumlaufen, und erklärt in einem nicht sehr flüssigen Schulspanisch, warum es gut ist, für Bernie Sanders zu stimmen. Im Wahlkampfbüro hat er einen Zettel bekommen, auf dem die Übersetzungen der wichtigsten Begriffe aus Sanders’ Programm stehen: allgemeine Krankenversicherung – cuidado medico universal, Aussetzung aller Abschiebungen – moratoria de deportaciones, Arbeiterklasse – clase trabajadora, demokratischer Sozialismus – Socialismo Democratico. Wenn er mit Wählern redet, die aus Venezuela oder einem anderen lateinamerikanischen Land stammen, das mit Sozialismus nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht hat, soll Moore hinzufügen, dass Bernie nicht so weit gehen wolle, dem Staat die Produktionsmittel zu übereignen. No significa que el gobierno debe de poseer los medios de producción.

Und es ist nicht so, als wäre Sanders’ Plan zur Eroberung von Texas am Dienstag völlig gescheitert. Zumindest zum Teil hat er sogar recht gut funktioniert. Etwas mehr als 30 Prozent der Wähler waren Latinos, und Sanders besiegte Biden in dieser Gruppe mit 39 zu 26 Prozent. Die Wähler zwischen 18 und 44 Jahren stimmten mit 49 zu 17 Prozent für Sanders.

Die Angst vor dem falschen Kandidaten



Das Problem für Sanders war, dass es nicht reichte. Egal, wie gross die Stimmanteile waren, die er in seinen Wählergruppen zusammensammelte, Bidens Anhänger gingen in noch grösserer Zahl zur Wahl, und sie bescherten ihm noch grössere Margen. So gewann Sanders zwar die jungen Wähler. Aber die machten nur 37 Prozent aus. Satte 63 Prozent der Wähler waren älter als 44 Jahre. Und die stimmten mit 43 zu 19 Prozent für Biden. Ähnlich sah es bei Männern und Frauen aus. Sanders gewann die Stimmen der Männer knapp mit 34 zu 33 Prozent. Aber Biden siegte bei den Wählerinnen – und zwar deutlicher, mit 33 zu 27 Prozent. Da zudem mehr Frauen wählen gingen als Männer, bekam Biden unterm Strich weit mehr Stimmen. Diese Anti-Bernie-Welle, die am Dienstag über Texas schwappte, wurde von zwei Gefühlen gespeist: Angst. Und, sofern man dieses Wort in einem politischen Zusammenhang verwenden will, Liebe.

Zuerst die Angst. Die war am Super Tuesday überall sichtbar, wo gewählt wurde. Es gibt nichts, was die Demokraten so sehr fürchten wie einen zweiten Wahlsieg und eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Wer am Dienstag mit Wählern sprach, hörte den ganzen Tag über immer wieder Variationen des gleichen Satzes: Am wichtigsten ist, dass Trump rausfliegt.

Doch an die Angst vor Trump war auch die Angst vor Bernie Sanders gekoppelt. Genauer: die Angst der Demokraten, den falschen Kandidaten zu nominieren, jemanden, der zwar viele gute Ideen hat, der damit aber so weit am linken Rand steht, dass er im November mitsamt diesen Ideen gegen Donald Trump untergeht. Es gibt zwar viele Demokraten, die fest davon überzeugt sind, dass nur Bernie Sanders genügend Energie und Mobilisierungskraft hat, um die Demokraten zum Sieg zu führen. Ob man das für richtig oder falsch hält, ist Glaubenssache. Die Umfragen liefern auf diese Frage bisher keine abschliessende Antwort. Was die Umfragen hingegen deutlich zeigen: Es gab am Dienstag mehr Demokraten, die nicht der Ansicht waren, dass der bekennende „demokratische Sozialist“ Bernie Sanders der aussichtsreichste und am wenigsten riskante Kandidat für den November ist. Das Gefühl, zuerst Sanders besiegen zu müssen, um dann später mit dem tauglicheren, politisch gemässigten Kandidaten Joe Biden in die Schlacht gegen Donald Trump ziehen zu können, motivierte die Wähler mehr als die Frage, wie genau man nun eine neue Krankenversicherung ausgestalten sollte. Es war eine Trump-muss-weg-Wahl, und um das zu schaffen, warfen die viele Demokraten – wie man in Amerika sagt – Bernie Sanders unter den Bus.

Die Angst vor Trump und Sanders war auch der Grund, warum Bidens Konkurrenten Pete Buttigieg und Amy Klobuchar am Wochenende aufgaben. Sie wollten vermeiden, dass am Super Tuesday das moderate Lager zersplittert ist, während Sanders’ Anhänger geschlossen hinter ihm stehen. Und es war kein Zufall, dass sich Buttigieg und Klobuchar dann am Montagabend zusammen mit Biden ausgerechnet in Dallas, Texas, auf eine Bühne stellten.

Sogar Beto O’Rourke, der so früh und enttäuschend gescheiterte einstige Wunderknabe der Demokraten, der sich bei den Kandidatendebatten immer in fliessendem Spanisch an die Zuschauer gewandt hatte, kam aus El Paso angefahren. Er setzte sich mit Joe Biden in eine Filiale der texanischen Fast-Food-Kette Whataburger und twitterte davon ein Foto. Nur Michael Bloomberg, der New Yorker Multimilliardär, der angetreten war, um die Demokraten vor Sanders zu retten, indem er Biden verdrängt, brauchte etwas länger, um zu kapieren, was los ist. Er gab seine Kandidatur erst am Mittwoch auf. Dass die Sanders-Leute das alles als Verrat durch «das Establishment» empfanden, als hinterhältigen Versuch, dem echten Kandidaten die Kandidatur zu stehlen, kann man verstehen. Dass die Sanders-Gegner es für nötig hielten, zu ein paar gemeinen Tricks zu greifen, um ihn zu stoppen, aber auch. «Bernie und sein Sozialismus würden hier in Texas einfach nicht funktionieren», sagt Mary Duty, die Vorsitzende der Demokraten in McLennan County, dem Landkreis, in dem Waco liegt.

Trump mit weniger Untersützung



Duty sagt das, während sie am Dienstag in ihrer roten Corvette von Wahllokal zu Wahllokal fährt und nachschaut, ob alles gut läuft. Es ist nicht leicht, hier in der Mitte von Texas eine Demokratin zu sein. Mary Duty hat über die Jahre sehr viel mehr Wahlen verloren als gewonnen. Aber jetzt sieht sie endlich etwas Licht. Trump sei so ein fürchterlicher Präsident, dass er die Leute abschrecke, sagt sie. Aber die Demokraten müssten diesen Wählern ein passendes Angebot machen. «Viele Republikaner hier haben aufgehört, Trump zu verteidigen», sagt Duty. «Der Durchschnittsgeschäftsmann hier oder der Durchschnittsfarmer könnte vielleicht für einen gemässigten Old-School-Demokraten wie Biden stimmen. Aber nicht für Sanders.»

Besonders schmeichelhaft ist das alles nicht für Biden. Seine Siege am Dienstag waren ja weniger ein echter Vertrauensbeweis ihm gegenüber als eine verzweifelt herausgebrüllte Misstrauenserklärung an Sanders. In Iowa, New Hampshire und Nevada haben sich die demokratischen Wähler ja noch dem alten Revolutionär Sanders und dem ambitionierten Jungpolitiker Buttigieg an den Hals geworfen, nicht dem ehrwürdigen Granden Biden.

Und warum auch nicht? Biden war ein fürchterlicher Wahlkämpfer. Er blieb in seinen Sätzen hängen und machte nicht den Eindruck, als habe er noch die körperliche und geistige Kraft für ein Jahr Wahlkampf und vier Jahre im Weissen Haus. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist gut denkbar, dass das auch den Super-Tuesday-Wählern in den nächsten Monaten noch auffallen wird. Zu Beginn seiner Siegesrede verwechselte Biden jedenfalls gleich einmal seine Frau mit seiner Schwester. Das kann in der Aufregung passieren, ist aber nicht gut, wenn die ganze Welt nur auf solche Momente wartet.

Die Sanders-Truppen teilten die Verwechslungsszene sofort im Netz. Biden gegen Sanders – das kann noch hässlich werden. Niemand erwartet ernsthaft, dass Sanders bald aufgibt, dazu hat er zu viele Staaten gewonnen. Ausserdem ist er stur und hat genügend Spenden gesammelt, um noch ein paar Monate weiterzumachen. Wenn es ganz schlecht läuft für die Demokraten, wird sich der Kampf um die Kandidatur bis zum Parteitag im Juli hinziehen.

Aber nicht alles an Bidens Siegen war Angst oder Taktik. Wie gesagt – es gab auch Liebe, und die erfuhr Biden von Menschen wie Ethel Walton, der Dame mit dem schönen Kleid, die in Waco für ihn gestimmt hat. Walton ist eine ältere Dame, schon über 70, und sie ist schwarz. Sie weiss, wie es früher zugegangen ist in Texas, in den finsteren Zeiten, als die Schwarzen keine Rechte hatten. 15 Lynchmorde sind für McLennan County dokumentiert, der letzte fand 1922 statt. Und so wie Ethel Walton es sieht, bewegt sich Amerika unter Donald Trump geradewegs in diese finsteren, rassistischen Zeiten zurück. «Aber das werden wir nicht zulassen», sagt sie. «Wir stemmen uns dagegen und kämpfen mit unserer Stimme.»

Keine Lust auf politische Experimente



Und mit dieser Stimme hat Walton am Dienstag Joe Biden gewählt, den früheren Vizepräsidenten von Barack Obama. «Biden hat die Erfahrung und die Weisheit, der weiss, dass es nicht reicht, nur zu reden, sondern dass man arbeiten muss», sagt sie. Das ist eine recht typische Sichtweise unter Amerikas Schwarzen, vor allem unter den Älteren. Sie vertrauen Biden, weil Obama ihm vertraut hat. Und weil er statt grandioser Revolutionen, die doch nie stattfinden werden, praktische Politik verspricht. Die South Waco Library, in der Walton gewählt hat, steht mitten in einem traditionell afroamerikanischen Viertel. Aber die alten Häuser zerfallen, und in die schicken, neu gebauten ziehen Studenten der feinen baptistischen Baylor University ein, die sich 50 000 Dollar Studiengebühr im Jahr leisten können und entweder Donald Trump oder Bernie Sanders wählen.

Amerikas Schwarze haben weniger Lust auf politische Experimente. Deswegen haben afroamerikanische Wähler Bidens Kandidatur nach den ersten Niederlagen mit dem Triumph in South Carolina gerettet. In Texas war das am Dienstag ganz ähnlich. 20 Prozent der Wähler waren Schwarze, etwas weniger als in den Südstaaten Alabama, Tennessee und North Carolina, in denen auch abgestimmt wurde. Aber satte 60 Prozent der Schwarzen in Texas stimmten für Biden. Einer nach dem anderen ging ins Wahllokal, einer nach dem anderen kam danach raus und erzählte, für wen er gestimmt hatte: für Joe Biden. Dieser solide schwarze Stimmenblock war ein wichtiger Grund, warum Biden Sanders’ Vorteil bei den Latinos ausgleichen konnte – das Fundament für seinen Sieg.

Bevor Ethel Walton vom Parkplatz der Bücherei fährt, hält sie noch einmal an. «Ich hab vergessen, eine Sache zu erwähnen», sagt sie. «Was immer kommen mag – Gott wird uns schützen. Daran glaube ich. Er hat uns nicht bis hierher gebracht, um uns jetzt alleinzulassen.»