Die Karawane zieht weiter

Tausende vorwiegend aus Honduras stammende Menschen brachen am Montagmorgen (Ortszeit) in dem Ort Tapanatepec im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca auf, wo sie am Sonntag eine Pause eingelegt hatten. Ihr Ziel ist die rund 56 Kilometer entfernte Stadt Niltepec.

Viele der Flüchtlinge machten sich nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP an Bord von Fahrzeugen auf den Weg. Die ursprünglich aus rund 7000 Menschen bestehende Karawane hatte sich am 13. Oktober von Honduras aus auf den Marsch in Richtung USA gemacht.

Mittlerweile besteht sie laut der Hilfsorganisation Pueblos Sin Fronteras noch aus rund 4000 Menschen, da viele Teilnehmer wieder den Heimweg angetreten sind und rund 1700 sich zum Bleiben in Mexiko entschieden haben.

Neue Flüchtlinge sind auf dem Weg

Gemäss der Agentur AFP haben weitere hunderte Migranten aus Honduras auf dem Weg in die USA den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko überquert. Männer, Frauen und Kinder überwanden den Hochwasser führenden Grenzfluss Río Suchiate am Montag auf selbstgebauten Flössen oder bildeten Menschenketten im Wasser, um nicht fortgeschwemmt zu werden, wie AFP-Journalisten berichteten. Die Flüchtlinge wollten so die Polizeisperrung auf der Grenzbrücke umgehen.

Mehr als tausend Migranten hatten am Sonntag eine Polizeisperrung durchbrochen und versucht, den Grenzfluss zu erreichen. Bei anschliessenden Zusammenstössen mit mexikanischen Polizisten wurde ein Flüchtling getötet. Die Migranten wollen sich einer Karawane von Flüchtlingen anschliessen, die sich bereits auf dem Weg in die USA in Mexiko befindet.

US-Präsident Donald Trump will mit allen Mitteln verhindern, dass die Flüchtlinge und Migranten in die USA gelangen. Das Pentagon könnte nach Angaben aus Regierungskreisen 5000 Soldaten an die mexikanische Grenze schicken.

(fal/sda/afp)