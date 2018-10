Die Spur der Rohrbomben führt nach Florida

In den USA arbeiten Ermittler fieberhaft daran, den Absender der bislang zehn Rohrbomben zu finden, die in den letzten Tagen an prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump verschickt wurden. Offenbar haben die Behörden dabei ihre Aufmerksamkeit auf Südflorida gerichtet und glauben, dass einige der Pakete dort aufgegeben wurden. Das berichtet die «New York Times». Bisher hat sich niemand zur Serie bekannt.

Die US-Bundespolizei FBI geht davon aus, dass alle Sendungen an einer Stelle durch die Post gelaufen sind. Offenbar haben Informationen der Post die Aufmerksamkeit auf bestimmte Poststellen in Florida gelenkt, erklärt die «Times» dazu. Eine davon wurde am Donnerstag von Polizei- und Spezialeinheiten durchsucht – als reine Vorsichtsmassnahme, wie es hiess.

Bei der US-Postbehörde werden Sendungen, die in ihr System gelangen, automatisch bildlich festgehalten. Beamte durchsuchen nun diese Aufnahmen, um den Ursprung der Pakete zu finden, sowie um möglicherweise weitere Bomben abzufangen. «Es ist nach wie vor möglich, dass weitere Pakete geschickt wurden oder werden», sagte FBI-Vizechef William Sweeney.

Keine der Bomben ist explodiert

Obwohl die Ermittler zunächst glaubten, dass einige der Pakete persönlich oder per Kurier zugestellt wurden, sind sie nun offenbar zum Schluss gekommen, dass alle zehn durch die Post verschickt wurden.

Auffallend ist, dass bislang keine der Bomben explodiert ist. Offenbar versuchten die Ermittler festzustellen, ob es überhaupt möglich wäre, dass sie detonieren. Den Behörden nach waren die Sprengsätze einfach zusammengebaut. Aus Kreisen der Ermittler hiess es, die Pläne dafür seien im Internet verfügbar. Wie Beamte der Nachrichtenagentur AP sagten, waren die Bomben mit Timern und Batterien ausgestattet, jedoch nicht wie Sprengfallen gebaut, die beim Öffnen der Sendung explodieren.

Entwarnung gibt die Polizei deswegen nicht: James P. O'Neill, der Leiter der New Yorker Polizei NYPD sagte an einer Pressekonferenz, die Vorrichtungen seien «scharf gestellt» (orig. «live devices») und «mit grösster Ernsthaftigkeit» zu behandeln. «Die Pakete sollten als gefährlich angesehen werden», so O'Neill weiter.

Immer den gleichen Absender angegeben

An wen waren die bisher zehn Sendungen adressiert?

Alle Pakete wurden in Manila-Umschlägen verschickt, die mit Luftpolsterfolie ausgekleidet waren. Sie wurden mit rund einem halben Dutzend A-Briefmarken versehen und hatten als Absender die Demokratin Debbie Wasserman Schultz angegeben – allerdings wurde ihr Namen falsch geschrieben.

Wasserman Schultz war bis 2016 Vorsitzende des Democratic National Committee, der nationalen Organisation der Demokraten. Sie trat während der Vorwahlen des Präsidenschaftswahlkampfs zurück, nachdem Wikileaks gehakte E-Mails veröffentlicht hatte, die zeigten, dass sich die Parteispitze einseitig auf die Kandidatur von Hillary Clinton festlegte und sogar erwog, die Kampagne ihres Rivalen Bernie Sanders zu stören.

A photo of one bomb and envelope have been released. I'll leave the bomb analysis to those better qualified, but five errors on one piece of mail seems sloppy. Brennan is a contributor at MSNBC and NBC, not CNN. Brennan, Sawgrass, Florida, and Schultz are misspelled. pic.twitter.com/TT05OHLqxW