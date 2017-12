Die Welt versteht Trumps Entscheid nicht

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump kritisiert, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. «Die Bundesregierung unterstützt diese Haltung nicht, weil der Status von Jerusalem im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung auszuhandeln ist», erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwochabend im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA als Rechtsverletzung kritisiert. Es handle sich um eine einseitige Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, sagte Macron am Mittwochabend beim Abschluss seines Algerien-Besuches in Algier.

«Diese Entscheidung verletzt internationales Recht und alle UNO-Resolutionen», sagte Macron. Er rief zur Ruhe auf. «Wir müssen um jeden Preis Gewalttätigkeiten vermeiden und den Dialog bevorzugen.»

Macron hatte sich bereits nach einem Telefongespräch mit Trump zu Wochenbeginn dafür ausgesprochen, dass der Status Jerusalems im Rahmen der Friedensverhandlungen von Israelis und Palästinensern festgelegt werden müsse.

Kritik aus Italien

Der italienische Aussenminister Angelino Alfano hat besorgt auf die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch US-Präsident Donald Trump reagiert. Angesichts der Auswirkungen, die der amerikanische Vorstoss auf die Region haben könnte, sei man «beunruhigt», zitierte die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch aus einer Mitteilung.

«Die italienische Position mit Blick auf Jerusalem ist und bleibt verankert in der europäischen und im internationalen Konsens, der im Kreis der Vereinten Nationen gereift ist.»

Eine Lösung für Jerusalem als künftige Hauptstadt von zwei Staaten müsse zwischen Israelis und Palästinensern durch Verhandlungen im Rahmen des Friedensprozesses und unter Berücksichtigung der legitimen Erwartungen beider Seiten gesucht werden.

«Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein aller Akteure in Palästina und in der Region, damit Zwischenfälle und Gewalt, von der niemand profitiert, verhindert werden», hiess es weiter.

Auch der Papst äusserte sich kritisch. Ein Sprecher des Kremls in Moskau äusserte sich besorgt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte den USA offen: «Herr Trump, Jerusalem ist die rote Linie der Muslime», sagte er. «Das kann soweit gehen, dass wir unsere diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrechen.»

Stellungnahme der Schweiz

Die Gesellschaft Schweiz-Palästina (GSP) verurteilt das Vorhaben von US-Präsident Donald Trump, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Dies komme einer definitiven Anerkennung der israelischen Annexion Jerusalems gleich.

Auch das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit, es habe die Entscheidung der USA zur Kenntnis genommen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die Schweizer Reaktion darauf werde der Geschäftsträgerin der US-Botschaft in Bern am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Nach diesem Treffen werde auch die Öffentlichkeit über die offizielle Stellungnahme der Schweiz informiert.

«Unverantwortlich»

Saudiarabien hat die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump als ungerechtfertigt und unverantwortlich kritisiert. Für die Bemühungen, den Friedensprozess voranzubringen, sei sie ein grosser Rückschritt, erklärte das Königshaus des US-Verbündeten am Donnerstag.

Die US-Regierung wurde aufgefordert, die Entscheidung rückgängig zu machen. Die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem werde «gefährliche Folgen» haben. (chk/AFP/sda/AP)