Die zweifelhaften Methoden der Republikaner

Ein neuer Skandal hält Washington in Atem – und wieder geht es um einen mutmasslichen Versuch, US-Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» vom Freitag bedrängte Trump am 25. Juli den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski bei einem Telefonat mehrmals, unbestätigten Korruptionsvorwürfen gegen Hunter Biden, den Sohn seines potenziellen demokratischen Konkurrenten Joe Biden, nachzugehen.

Angeschoben hatte die Affäre ein Whistleblower aus einem US-Geheimdienst, der Anfang August den Generalinspekteur aller US-Geheimdienste alarmiert hatte – worauf sich Trumps Geheimdienstkoordinator entgegen den gesetzlichen Vorschriften weigerte, die Beschwerde des Informanten an den Kongress weiterzuleiten. Offenbar hatte sich der Koordinator zuvor mit Trumps Justizministerium sowie dem Weissen Haus beraten.

Der Präsident telefonierte mit Kiew nur einen Tag, nachdem Russland-Sonderermittler Robert Mueller bei seiner abschliessenden Einvernahme vor dem Kongress keine allzu gute Figur abgegeben hatte. Trump triumphierte danach, fühlte sich der Präsident doch völlig rehabiliert in der Russland-Affäre. Vielleicht war es das Gefühl, niemand könne ihm an den Karren fahren, das Trump angeblich bewog, den ukrainischen Präsidenten bei dem Telefonat unter Druck zu setzen.

