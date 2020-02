«Ein Desaster für die Demokraten, nichts funktioniert»

Die Vorwahlen der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen haben mit einer peinlichen Panne begonnen: Auch Stunden nach der wichtigen ersten Vorwahl im Bundesstaat Iowa lagen in der Nacht zu Dienstag keinerlei offizielle Ergebnisse vor. Die Partei will die Resultate erst im Laufe des Dienstags veröffentlichen.

Iowas Parteichef Troy Price sagte am Dienstag, die Ergebnisse würden «später am Tag» bekanntgegeben. Die Stimmen würden per Hand überprüft. Price äusserte sich in einer kurzen Telefonkonferenz mit Journalisten um 1.00 Uhr nachts (Ortszeit/8.00 Uhr MEZ). Er legte auf, ohne Fragen zu beantworten.

Seither ist von den Demokraten nichts mehr zu hören, gemeldet hat sich hingegen US-Präsident Donald Trump auf Twitter. Die demokratische Vorwahl sei ein einziges Desaster, schrieb er. Es funktioniere nichts. Das sei vergleichbar mit der Zeit, als die Demokraten das Land regierten. Die einzige Person, die einen grossen Sieg in Iowa verbuchen könne, sei «Trump».

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

«Unstimmigkeiten überprüfen»

CNN sprach von einem «unglaublichen Versagen». Offenbar hätte eine App zur Übermittlung der Resultate nicht funktioniert, sagten mehrere Delegierte dem Nachrichtensender. Man habe sich nicht einloggen können. Sie versuchten dann, die Ergebnisse per Telefon zu übermitteln, verbrachten aber bis zu einer Stunde in der Warteschlaufe, bis in der Zentrale jemand den Anruf entgegennahm – wenn überhaupt.

Die Demokratische Partei in Iowa begründete die Verzögerung mit Qualitätskontrollen. Es handle sich nicht um einen Hackerangriff. Die Partei wehrte sich auch gegen die Vorwürfe, dass die neue App für die Resultate nicht funktioniert habe.

Bei der Überprüfung der Resultate mit mehreren Methoden habe es Unstimmigkeiten gegeben, erklärte eine Parteisprecherin. Die Demokraten wollten ganz sichergehen, dass die Wahlergebnisse stimmten, sagte Mandy McClure in der Nacht auf Dienstag. Deshalb seien nicht nur technische Systeme eingesetzt worden, sondern auch Fotos der Ergebnisse und schriftliche Unterlagen herangezogen worden. Dabei habe es Unstimmigkeiten gegeben, die noch überprüft werden müssten.

Erstmals drei Resultate übermittelt

Zum Chaos beigetragen habe dabei, dass die Gemeinden dieses Jahr drei verschiedene Resultate übermitteln mussten, berichtet die New York Times. Beim komplizierten Wahlverfahren der Caucuses dürfen sich Wähler, deren Kandidaten im ersten Durchgang nicht die vorgeschriebene 15-Prozent-Hürde geschafft haben, noch umentscheiden. Im zweiten Wahlgang kann das Ergebnis deshalb deutlich anders ausfallen. Das prozentuale Ergebnis des zweiten Wahlgangs wird dann noch mithilfe einer mathematischen Formel in die Zahl von Delegierten übersetzt.

Umfrage Wer soll im November Donald Trump herausfordern? Joe Biden

Bernie Sanders

Elizabeth Warren

Pete Buttigieg

Michael Bloomberg

Andrew Yang

Amy Klobuchar

Tom Steyer

Abstimmen Joe Biden 12.4% Bernie Sanders 23.8% Elizabeth Warren 15.7% Pete Buttigieg 23.7% Michael Bloomberg 16.9% Andrew Yang 2.6% Amy Klobuchar 3.6% Tom Steyer 1.3% 1209 Stimmen Joe Biden 12.4% Bernie Sanders 23.8% Elizabeth Warren 15.7% Pete Buttigieg 23.7% Michael Bloomberg 16.9% Andrew Yang 2.6% Amy Klobuchar 3.6% Tom Steyer 1.3% 1209 Stimmen



Bisher wurden nur die Endresultate bekannt gegeben, dieses Jahr sollten aber erstmals auch die Zwischenergebnisse veröffentlicht werden. Die Änderung stiess Bernie Sanders Team an, nachdem die Vorwahlen 2016 zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders sehr knapp ausgegangen waren. Dies habe offenbar zu mehr Aufwand geführt.

Vor vier Jahren unterlag er Hillary Clinton, nun will er in Iowa die meisten Delegiertenstimmen holen: Bernie Sanders. Foto: Reuters/Carlo Allegri

App offenbar nie getestet

Aufgrund dieser Neuerung wurde kurzfristig eine neue App eingeführt, mit der die Gemeinden ihre Resultate weiterleiten sollten. Man erhoffte sich dabei eine schnellere Weiterleitung der Daten aus den 1700 Caucus-Orten. Sicherheitsexperten bemängeln aber, dass die App hastig programmiert und nicht getestet wurde. Das Ministerium für Innere Sicherheit habe das Programm nicht evaluiert und nicht abgenommen, sagte deren Sicherheitschef der New York Times. Andere Experten nennen das Versagen eine «Peinlichkeit» und weisen darauf hin, dass E-Voting noch nicht bereit sei.

Mittlerweile haben mehrere Medien bestätigt, dass die abgestürzte App von der Firma Shadow hergestellt wurde. Diese erhielt letzten November und Dezember rund 60'000 Dollar von der demokratischen Partei, um die App zu entwickeln. Die Partei versuchte allerdings, den Namen der Firma geheim zu halten. Wer Shadow führt, wird auf der Webseite nicht ausgewiesen.

Bedenken seit Donnerstag

Offenbar gab es schon vor den Vorwahlen Bedenken, dass die App nicht funktionieren könnte. So haben Delegierte schon letzten Donnerstag Probleme gemeldet, welche nicht gelöst werden konnten. Zur App habe es keine Schulungen gegeben, zudem hätten viele lokale Vorwahlveranstalter diese gar nicht herunterladen oder aktivieren können, schreibt die «Washington Post».

In zwei Wochen sollte auch in Nevada eine App von Shadow eingesetzt werden, wenn dort die nächsten demokratischen Caucus-Versammlungen stattfinden. Keine Probleme gab es bei den Vorwahlen 2016, wo die Resultate über eine Microsoft-App übermittelt wurde, wie die New York Times schreibt.

Verzögerungen gab es allerdings auch 2016. Weil das Ergebnis denkbar knapp war – Hillary Clinton gewann mit weniger als vier Delegiertenstimmen Vorsprung auf Bernie Sanders – wurde das offizielle Endresultat erst am nächsten Mittag bekannt gegeben – um 20 Uhr MEZ. Immerhin gab es im Gegensatz zu diesem Jahr damals bereits Zwischenresultate.

Kandidaten feiern sich trotzdem

Obwohl einzelne Gemeinden und Bezirke ihre Ergebnisse schliesslich weiterleiten konnten, veröffentlichte die demokratische Wahlzentrale in Iowa auch in der Nacht auf Dienstag noch keine offiziellen Zwischenresultate. Das Team von Kandidat Bernie Sanders griff deshalb selber zum Taschenrechner und publizierte erste Zahlen.

Diese sollen auf rund 40 Prozent der Stimmen basieren und würden Sanders 28,6 Prozent der Delegierten zusprechen. Dahinter folgen Pete Buttigieg mit 25,7% und Elizabeth Warren mit 18,4%. Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden käme demnach nur auf 15,1% der Delegierten, die letztlich im Juli darüber entscheiden, wer gegen Donald Trump antreten soll.

Könnten gestärkt aus Iowa abreisen: Pete Buttigieg und sein Ehemann Chasten. Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Pete Buttigieg erklärte, es deute viel darauf hin, dass er «sieghaft» in die nächste Vorwahl gehen könne. «Was für eine Nacht – denn heute Nacht ist eine unwahrscheinliche Hoffnung zur nicht zu leugnenden Wahrheit geworden», so Buttigieg bei seiner Wahlparty. Für den ehemaligen Bürgermeister von South Bend, Indiana, wäre ein Vorrücken unter die ersten 3 tatsächlich ein Grosserfolg. Er lag bisher national immer hinter Biden, Warren und Sanders zurück – und verlor in den letzten Wochen an Boden.

Bidens Team kritisierte in einem Schreiben an die Partei in Iowa «erhebliche Mängel» in dem Auszählungsprozess. Man erwarte die Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor offizielle Ergebnisse veröffentlicht würden, hiess es in dem Brief.

Warren-Berater Joe Rospars warnte auf Twitter: «Jedes Wahlkampfteam, das sagt, dass es gewonnen hat oder das unvollständige Zahlen herausgibt, trägt zum Chaos und zur Fehlinformation bei.» Rospars kritisierte, der Vorwahl-Prozess in Iowa sei «zusammengebrochen». Sowohl Menschen als auch die Technik hätten versagt.

Spott aus dem Trump-Lager

Das Lager von US-Präsident Donald Trump stürzte sich mit Wonne auf die Panne der Demokraten. Wahlkampfmanager Brad Parscale sprach von einem totalen Kollaps. Sie könnten nicht einmal eine Vorwahl ausführen, wollten aber die Regierung übernehmen, schrieb er auf Twitter.

Democrat party meltdown.



They can’t even run a caucus and they want to run the government. ????



No thank you. — Brad Parscale - Text TRUMP to 88022 (@parscale) February 4, 2020

Präsidentensohn Eric Trump goss ebenfalls per Twitter Öl ins Feuer: «Lass es Dir gesagt sein, sie manipulieren das Ding... was für ein Durcheinander. Genau deshalb wollen die Menschen nicht, dass die Demokraten unser Land regieren.»

Häme auch im Internet

Nicht nur das Umfeld von Donald Trump spottet über das Versagen der Demokraten in Iowa, auch in den sozialen Medien muss die Partei einiges an Häme einstecken. So werden die Iowa Caucuses mit dem legendär gescheiterten Fyre-Festival verglichen, welches von Ja Rule und Billy McFarland organisiert wurde.

Newly released image of the DNC officials who organized the Iowa caucus this year #IACaucus #IowaCaucuses pic.twitter.com/RXcAcJM1Xv — W. E. B. Dem Bois (@WEB_DemBois) February 4, 2020

In den USA gingen die Menschen schliesslich schlafen, ohne Resultate zu kennen. In Europa haben viele erwartet, beim Aufwachen die ersten Ergebnisse zu sehen. Stattdessen stiessen sie auf das Vorwahldesaster.

Ich so: "Na dann schauen wir uns mal die #IowaCaucuses Ergebnisse an" pic.twitter.com/nfZCxZyq64 — Gregor (@Der_Gregor) February 4, 2020

Angriffe auf Donald Trump

Mehrere demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten traten am späten Montagabend trotz fehlender Resultate vor ihren Anhängern in Iowas Hauptstadt Des Moines auf. Sie konzentrierten sich dabei auf Angriffe gegen Trump.

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden warnte, vier weitere Jahre Trumps würden den Charakter der USA grundlegend ändern. Senator Bernie Sanders betonte: «Heute markiert den Anfang des Endes von Donald Trump, dem gefährlichsten Präsidenten in der modernen amerikanischen Geschichte.» Senatorin Elizabeth Warren sagte: «Als Partei sind wir heute einen Schritt näher daran, den korruptesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte zu besiegen.»

Mitfavoritin Elizbeth Warren an einer Caucus-Veranstaltung in Des Moines, Iowa. Foto: Reuters/Brian Snyder

Keine Konkurrenz für Trump

Die Vorwahlen in Iowa sind die ersten in den USA im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Parteien. Präsident Trump gewann erwartungsgemäss mit überwältigender Mehrheit die erste Vorwahl der Republikaner. Er hat keine ernstzunehmenden Herausforderer.

Bei den Demokraten gibt es dagegen ein grosses Bewerberfeld. Insgesamt waren es fast 30 Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur, 17 sind bereits ausgestiegen, 11 sind noch übrig. Auf nationaler Ebene liegt in Umfragen seit langem – in wechselnden Konstellationen – ein Führungstrio vorne: der moderate Ex-Vizepräsident Biden (77) sowie die beiden linken Senatoren Sanders (78) und Warren (70). Die Präsidentschaftswahl steht am 3. November an.

Joe Biden ist seit über einem Jahr der klare Favorit in nationalen Umfragen, könnte in Iowa aber eine Niederlage erleiden. Foto: Reuters/Carlos Barria

In Umfragen in Iowa hatte Biden über lange Strecken auch auf Platz eins gelegen. Zuletzt zog aber Sanders an ihm vorbei und sicherte sich dort die Favoritenrolle. Zwischenzeitlich hatte auch der 38 Jahre alte Ex-Bürgermeister aus Indiana, Pete Buttigieg, die Umfragen in Iowa angeführt. Es war also ein spannendes Rennen. Die Demokraten in Iowa sprachen am Montagabend von einer hohen Wahlbeteiligung.

Kleiner Staat mit Signalwirkung

Iowa ist mit seinen drei Millionen Einwohnern auf nationaler Ebene kein Schwergewicht und schickt im Sommer auch nur wenige Delegierte zu den Nominierungsparteitagen von Demokraten und Republikanern – bei den Demokraten sind es 41 von total 3979. In dem kleinen Staat hat sich aber in der Vergangenheit oft gezeigt, wer am Ende als Kandidat seiner Partei das Rennen macht. Die Signalwirkung ist also gross.

Kurz nach Iowa steht am 11. Februar die nächste Vorwahl in New Hampshire an. Auch dort liegt Sanders in Umfragen unter den demokratischen Präsidentschaftskandidaten vorne - sogar mit deutlichem Abstand zu Biden. Am 3. März folgt dann die nächste grosse Wegmarke: der «Super Tuesday» mit Abstimmungen in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten. Die Vorwahlen ziehen sich insgesamt bis Juni hin.

Auf grossen Nominierungsparteitagen küren Demokraten und Republikaner im Sommer dann endgültig ihre Präsidentschaftskandidaten – die Demokraten im Juli in Milwaukee, die Republikaner im August in Charlotte. Zu diesen Parteitagen werden aus jedem US-Bundesstaat Delegierte geschickt.

(anf/chk/sda/reuters)