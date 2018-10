Die Ermittlungen nach dem Absender der mutmasslichen Briefbomben in den USA führten zu einer ersten Festnahme. Das teilte am Freitag das Justizministerium in Washington mit. Nach Informationen des US-Senders CBS News handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 56-jährigen Mann.

Laut übereinstimmenden Berichten mehrerer amerikanischen Medien wurde er auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Autoersatzteile in der Stadt Plantation im Bundesstaat Florida festgenommen. Das Justizministerium wollte zunächst keine Fragen zu der Festnahme beantworten. Eine Sprecherin kündigte eine Pressekonferenz für 20.30 Uhr MESZ an.

Seit Montag waren insgesamt zwölf der potenziell gefährlichen Sendungen an Kritiker von Präsident Donald Trump aufgetaucht.

Noch zwei Pakete abgefangen

Zuletzt waren am Freitag zwei weitere der potenziell gefährlichen Sendungen abgefangen worden. Sie waren an den früheren Nationalen Geheimdienstdirektor James Clapper sowie den Senator Cory Booker von den oppositionellen Demokraten gerichtet.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. — FBI (@FBI) 26. Oktober 2018

Die Sendung an Clapper trug die Adresse des New Yorker Sitzes von CNN, wie der Fernsehsender berichtete. Clapper tritt bei dem Trump-kritischen Medium als Experte auf. Auch eine der zuvor aufgetauchten mutmasslichen Briefbomben war an CNN in New York adressiert. In diesem Fall war sie für den Ex-Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA, John Brennan, bestimmt. Er ist ebenfalls für den Sender tätig.

Niemand wurde durch die mutmasslichen Sprengsätze verletzt. Weiterhin war auch unklar, ob die in grossen und gepolsterten Briefumschlägen und relativ simplen Apparaturen überhaupt funktionsfähig waren.

Neben New York gehörten die Bundesstaaten Delaware, Florida, Maryland und die Westküstenmetropole Los Angeles zu den Orten, an denen die verdächtigen Briefe abgefangen wurden. Die Sendungen trugen als falschen Absender den Namen der Kongressabgeordneten Debbie Wasserman Schultz aus Florida. Sie leitete früher die Parteizentrale der Demokraten.

Trump beklagte, dass der Bombenalarm seiner Republikanischen Partei in der Schlussphase des Wahlkampfs für die Kongresswahlen am übernächsten Dienstag schade. «Dieses Bombenzeugs» habe zur Folge, dass sich die Dynamik zugunsten seiner Partei «stark verlangsamt» habe, weil es in den Nachrichten nicht mehr um «Politik» gehe, schrieb er kurz vor der Bekanntgabe der ersten Festnahme im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dies sei «sehr bedauerlich».

Trump sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, dass er mit seiner aggressiven Rhetorik gegen seine Kritiker zur Vergiftung des politischen Klimas im Land beitrage – und somit eine indirekte Mitverantwortung für politisch motivierte Gewalttaten trage. Trump konterte darauf, indem er die Hauptverantwortung für die extreme politische Polarisierung den so genannten Mainstream-Medien zuwies.

Die Sprengsätze wurden in gelben Umschlägen versandt. Bild: Screenshot/AP

Baupläne aus dem Internet

In Kreisen der Ermittler hiess es, die Baupläne für die Sprengsätze stammten aus dem Internet. «Es ist nach wie vor möglich, dass weitere Pakete geschickt wurden oder werden», sagte FBI-Vizechef William Sweeney. Landesweit seien Hunderte Ermittler mit dem Fall befasst.

An wen waren die bisher zehn Sendungen adressiert?

Der demokratische Ex-Präsident Barack Obama

Obamas Vizepräsident Joe Biden (zwei Päckchen)

Die demokratische Abgeordnete Maxine Waters (zwei Päckchen)

Obamas früherer Justizminister Eric Holder

Die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton

An den Sender CNN (das Büro in New York), zuhanden des früheren CIA-Direktors John Brennan, der oft bei CNN auftritt

Der Hollywood-Star und Trump-Kritiker Robert De Niro

Der Milliardär George Soros

(ij/fal/afp/sda)