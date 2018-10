Erste US-Sanktionen im Fall Khashoggi

Die USA machten erste Massnahmen im Fall des getöteten Jamal Khashoggi publik. Seine Regierung werde den Saudiarabern, die in die Tat verwickelt seien, das Visum entziehen, sagte US-Aussenminister Mike Pompeo am Dienstag in Washington. «Diese Strafen werden nicht unser letztes Wort sein», fügte er hinzu.

Nach Einschätzung von Donald Trump ist die Tötung Khashoggis dilettantisch verschleiert worden. Schon der Tatplan sei «sehr schlecht» gewesen, sagte Trump am Dienstag im Weissen Haus. «Er wurde schlecht ausgeführt und die Vertuschungsaktion war eine der schlechtesten Vertuschungsaktionen in der Geschichte.»

Die Regierung in Riad hatte am Samstag erklärt, Khashoggi sei am 2. Oktober im Istanbuler Konsulat seines Landes bei einer «Schlägerei» getötet worden. Diese Darstellung stiess allerdings weltweit auf Skepsis.

Trumps Stellvertreter Mike Pence kündigte am Dienstag an, seine Regierung werde weitere Antworten von Riad verlangen. Der US-Präsident selbst hatte sich bereits am Wochenende unzufrieden mit den bisherigen Erklärungen des Königreichs gezeigt. Für die US-Regierung ist der Fall wegen der engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Saudiarabien und dem gemeinsamen Vorgehen gegen den Iran überaus delikat.

Video: Trump mit Saudiarabiens Erklärungen unzufrieden

(fal/afp)