FBI geht möglicher Rufmordkampagne gegen Mueller nach

Das FBI geht einer mutmasslichen Schmierkampagne gegen Sonderermittler Robert Mueller nach, der die Russland-Kontakte des früheren Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump untersucht. Das teilte Muellers Sprecher Peter Carr am Dienstag in Washington mit.

Frauen sei womöglich Geld dafür angeboten worden, falsche Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen den Sonderermittler zu erheben, sagte Carr. Nachdem sein Büro vergangene Woche von diesen mutmasslichen Vorgängen erfahren habe, habe es umgehend das FBI eingeschaltet. Weitere Einzelheiten nannte Carr nicht.

Das US-Nachrichtenportal «Hill Reporter» berichtete, es sei ebenso wie andere Medien von einer anonymen Frau kontaktiert worden, die von einem Geldangebot für Anschuldigungen gegen Mueller berichtet habe.

Die Frau teilte demnach in einer E-Mail vom 18. Oktober mit, ihr seien von einem Anrufer mit britischem Akzent die Begleichung ihrer Kreditkartenschulden sowie ein Scheck über 20'000 Dollar angeboten worden, sollte sie in Form einer eidesstattlichen Erklärung Mueller der Belästigung am Arbeitsplatz beschuldigen.

Medienleute im Visier

Die Frau soll demnach mit dem heutigen Sondermittler in den 70er-Jahren in einer Anwaltsfirma zusammengearbeitet haben. Dem Bericht zufolge erklärte die Frau, dass der Anrufer nach seinen eigenen Angaben für den ultrarechten Lobbyisten und Radiomoderator Jack Burkman arbeite.

Burkman kündigte am Dienstag an, am Donnerstag werde «das erste Opfer von Muellers sexuellen Übergriffen» der Öffentlichkeit präsentiert. Der Radiomoderator bestritt zugleich, dass Geld angeboten worden sei. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb Burkman: «Die Linke versucht, Mueller gegen Vorwürfe der sexuellen Übergriffe in Schutz zunehmen und greift in ihrer Verzweiflung mich an.»

The allegations of paying a woman are false. The left is trying to defend Mueller against sex assault allegations so they attack me in desperation. The establishment media knows that Mueller may go down over this--they want to deflect attention.