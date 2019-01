Der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab hat am Dienstag eine Ausreisesperre gegen den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó beantragt. Zudem verlangte er vor dem obersten Gerichtshof, dass die Konten des Oppositionsführers eingefroren werden.

Guaidó zeigte sich unbeeindruckt. Das Vorgehen des Generalstaatsanwalts reihe sich ein in die Drohgebärden gegen ihn und das Parlament, das von der Opposition dominiert wird, sagte der 35-Jährige.

Gleichzeitig haben die USA dem selbsternannten venezolanischen Gegenpräsidenten Zugang zu bestimmten Konten Venezuelas verschafft, die in den USA liegen.

Aussenminister Mike Pompeo habe die Erlaubnis gegeben, dass Guaidó rechtmässig auf das Eigentum zugreifen könne, das auf bestimmten Konten der Regierung Venezuelas oder der Zentralbank Venezuelas bei US-Banken lagere.

«Diese Zertifizierung wird der legitimen Regierung Venezuelas helfen, die Werte zu sichern und zum Wohl des Volkes von Venezuela einzusetzen», heisst es in einer Mitteilung des US-Aussenministeriums vom Dienstag. Die USA sehen Guaidó als legitimen Präsidenten des lateinamerikanischen Staates an. Die Regierung ruft derweil US-Bürger dazu auf, Reisen nach Venezuela zu unterlassen.

Sanktionen gegen Ölsektor

Die USA treffen die venezolanische Regierung von Präsident Nicolás Maduro nun dort, wo es richtig wehtut: Sie nehmen den wichtigen Ölsektor des südamerikanischen Landes ins Visier. Die Sanktionen richten sich gegen den staatlichen Ölkonzern PDVSA, wie US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Washington ankündigte.

Öl aus Venezuela dürfe zwar unter dem Sanktionsregime weiterhin eingekauft werden, die Zahlungen müssten jedoch auf Sperrkonten fliessen. Die Regelungen sollen auch gewährleisten, dass US-Raffinerien, die direkt von Öllieferungen aus Venezuela abhängen, weiter betrieben werden können.

Auch Citgo, die US-Tochter von PDVSA soll weiter Geschäfte machen dürfen, solange entsprechende Zahlungen auf Sperrkonten erfolgen und nicht der von den USA nicht mehr anerkannten sozialistischen Regierung unter Maduro zufliessen.

Russland wies die neuen Sanktionen der USA gegen den venezolanischen Ölsektor als ungerechtfertigt zurück. Der Kreml nannte die Sanktionen rechtswidrig. «Wir betrachten das meistens als Ausdruck unlauteren Wettbewerbs», sagte Sprecher Dmitri Peskow. Der chinesische Aussenamtssprecher Geng Shuang wandte sich ebenfalls gegen die US-Strafmassnahmen. China ist Venezuelas grösster Gläubiger – noch vor Russland. Russland und China warnten die USA zudem eindringlich vor einer militärischen Intervention und bekräftigten ihre Anerkennung der Maduro-Regierung.

Spekulationen über Militäreinsatz

Derweil erhielten Spekulationen über einen US-Militäreinsatz in Venezuela neue Nahrung durch den Vermerk «5000 Soldaten nach Kolumbien» auf dem Notizblock John Boltons. Der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump hielt den Block im Weissen Haus so, dass der handschriftliche Vermerk für Medienvertreter bestens zu lesen waren.

Es wurde spekuliert, Washington könne Truppen nach Kolumbien verlegen, um eine Intervention in Venezuela vorzubereiten. Das Verteidigungsministerium wollte sich dazu am Montagabend (Ortszeit) auf Anfrage nicht äussern und verwies ans Weisse Haus. Von dort hiess es mit Blick auf die Bolton-Notiz knapp, aber vielsagend: «Wie der Präsident gesagt hat: Alle Optionen sind auf dem Tisch.»

Machtkampf

In Venezuela tobt ein Machtkampf der Regierung mit der Opposition. Der von den USA unterstützte Parlamentschef Juan Guaidó hat sich zum Übergangspräsidenten erklärt und will Staatschef Maduro aus dem Amt drängen.

Mit den neuen Wirtschaftssanktionen könnte Washington einerseits Maduro den Geldhahn zudrehen und andererseits Guaidó Zugang zu den Öleinnahmen verschaffen. «Ab diesem Moment übernehmen wir die Vermögenswerte unserer Republik im Ausland», teilte Guaidó am Montag mit. Ausserdem kündigte er an, ein neues Management für PDVSA und Citgo zu ernennen.

Der Zugriff auf die Öleinnahmen würde Guaidó als Interimspräsident handlungsfähig machen und ihm zusätzliche Legitimation bei den Venezolanern verschaffen. Obwohl er international erheblichen Rückhalt geniesst, hat er bislang im Land selbst keine echte Machtposition.

Präsident Maduro hingegen will seine wichtigste Einnahmequelle nicht kampflos aufgeben. Venezuela werde seinen Anspruch auf die PDVSA-Tochter Citgo vor Gerichten in den Vereinigten Staaten verteidigen, kündigte Maduro am Montag an. Trotz der Spannungen sind die USA weiterhin der grösste Importeur von Erdöl aus Venezuela. Mehr als 40 Prozent des Rohöls aus dem südamerikanischen Land werden in die Vereinigten Staaten exportiert.

Ölsektor von grosser Bedeutung

Der Ölsektor ist das Rückgrat der Volkswirtschaft in Venezuela. In dem Land lagern die grössten Ölreserven der Welt. Die Volkswirtschaft hängt zu rund 90 Prozent von den Einnahmen aus dem Öl ab. Allerdings sei die staatliche Ölgesellschaft PDVSA seit langem ein Vehikel für Korruption, sagte Mnuchin.

Die USA, selbst einer der grössten Ölproduzenten der Welt, haben damit nach dem Iran das zweite grosse Ölland mit Sanktionen überzogen. Einen Rohstoffengpass befürchtete Mnuchin nicht. «Wir sind sehr zuversichtlich, dass es genug Ausstoss gibt, so dass wir kurzfristig keine grossen Auswirkungen spüren werden», sagte Mnuchin.

UNO ist besorgt über Verhaftungen

Guaidó rief für Mittwoch zu neuen Protesten auf. Dabei solle die Armee aufgefordert werden, «sich auf die Seite des Volkes zu stellen». Am Samstag solle es dann eine «grosse Mobilisierung in ganz Venezuela und auf der ganzen Welt» geben. Mehrere EU-Staaten haben Guaidó Unterstützung zugesagt und Maduro ein Ultimatum gestellt, innerhalb von acht Tagen Neuwahlen auszurufen. Andernfalls wollen auch sie Guaidó offiziell anerkennen.

In Venezuela wurden am Mittwoch letzter Woche so viele Menschen an einem einzigen Tag verhaftet wie seit 20 Jahren nicht mehr, nämlich 696. Dies teilte am Dienstag die UNO in Genf mit. Seit der Verschärfung der politischen und wirtschaftlichen Krise wegen der Spannungen zwischen Maduro und Guaidó sei diese Zahl auf mindestens 850 gestiegen, sagte ein Sprecher des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte vor den Medien. Unter den Verhafteten seien 77 Kinder.

Über 40 Menschen seien getötet worden, seit sich Guaidó zum Präsidenten erklärt habe, 26 davon an Kundgebungen durch Sicherheitskräfte oder bewaffnete Gruppen von Maduro-Anhängern.

Notenbank stemmt sich gegen Hyperinflation

Angesichts der gigantischen Inflation in Venezuela interveniert die Notenbank am Devisenmarkt. Sie wolle den Wechselkurs zwischen der Landeswährung Bolivar und dem Dollar stabilisieren.

Damit stemme sich die Notenbank gegen die massive Teuerung im Land, teilten die Währungshüter am Dienstag mit. Der Preisanstieg in dem von einer Staats- und Wirtschaftskrise erschütterten südamerikanischen Land ist ausser Kontrolle geraten. Schätzungen zufolge wird die Inflationsrate dieses Jahr zehn Millionen Prozent erreichen. (red/sda/afp)