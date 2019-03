Der Medienunternehmer Michael Bloomberg wird nicht für die US-Demokraten ins Rennen um das Weisse Haus gehen. Das kündigte der Milliardär, einer der reichsten Männer der Welt, am Dienstag an.

«Ich glaube, ich würde Donald Trump schlagen», heisst es in einem von Bloomberg im Internet verbreiteten Statement. «Aber ich habe einen klaren Blick dafür, dass es schwierig ist, in einem solch grossen Feld der Demokraten die Nominierung zu schaffen.»

While there would be no higher honor than serving as president, my highest obligation as a citizen is to help the country the best way I can, right now. That's what I'll do, including the launch of a new effort called Beyond Carbon. My full statement: https://t.co/b3cQUF1PhU