Kolumbien schliesst Grenze zu Venezuela

Kolumbien schliesst vorübergehend Grenze zu Venezuela. Bei den Zusammenstössen von Demonstranten mit venezolanischen Grenzschützern seien am Samstag Schäden entstanden, die repariert werden müssten, teilte die kolumbianische Migrationsbehörde mit.

Wegen der Sperre der Übergänge können die Anhänger des selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó keinen neuen Anlauf starten, die in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta gelagten Hilfsgüter über die Grenze nach Venezuela zu schaffen. Auf venezolanischer Seite ist die Grenze vom Staatschef Nicolás Maduro bereits am Freitag geschlossen worden.

Kolumbiens Staatschef Iván Duque besuchte am Sonntag die internationale Grenzbrücke Simón Bolívar bei Cúcuta. «Die Diktatur (Maduros) hat vor der Welt ihre moralische Niederlage besiegelt», sagte Duque.

Treffen in Bogotá

Er bezog sich dabei auf die von Venezuelas Regierung verhinderten Einfuhr von Hilfsgütern. Bei den Zwischenfällen an der Grenze wurden nach Angaben des kolumbianischen Aussenministeriums 285 Menschen verletzt.

Oppositionspolitiker Guaidó will am Montag in Bogotá mit dem US-Vizepräsidenten Mike Pence sowie mit lateinamerikanischen Regierungsvertretern der sogenannten Lima-Gruppe weitere Schritte gegen Maduro erörtern.

Video: Venezuelas Armee setzt Tränengas ein

(fal/sda)