Maduros Regime lockt Bürger mit gefälschter Website in die Falle

Viele Menschen in Venezuela benötigen dringend Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel – doch die Hilfsgüter hängen an der Grenze fest. Machthaber Nicolás Maduro will sich im eskalierenden Machtkampf mit der Opposition keine Blösse geben und beharrt auf seiner Position: Die Lieferungen kommen ihm nicht ins Land, weil es in Venezuela angeblich gar keine humanitäre Krise gebe – auch wenn Ärztevereinigungen, Hilfswerke, Kirchen und die wichtigsten Universitäten im Land dieser Auffassung seit Jahren widersprechen.

Als Reaktion rief der Oppositionsführer und selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó am Sonntag dazu auf, sich dem Netzwerk «Voluntarios por Venezuela» (zu Deutsch: Freiwillige Helfer für Venezuela) anzuschliessen. Die Freiwilligen sollen sich auf der Website voluntariosxvenezuela.com registrieren und würden dann mehr Informationen darüber erhalten, wie der Oppositionelle die Hilfsgüter gegen den Willen der Machthaber ins Land schaffen will.

Doch am Tag danach tauchte plötzlich eine gefälschte Kopie der Website auf, die genau gleich aussah – inklusive Registrierungsformular. Im «normalen» Internet ausserhalb Venezuelas war die gefälschte Website unter einer minim abgeänderten Webadresse (voluntariovenezuela.com) erreichbar. Doch innerhalb des Landes leitete der grösste Internetanbieter Venezuelas, das Staatsunternehmen Cantv, auch die richtige Adresse auf die gefälschte Website um. Mit anderen Worten: Egal welche Webadresse Kunden von Cantv eingaben, die freiwilligen Helfer landeten immer auf der gefälschten Website – und gaben mit der Registrierung ihre Identität preis. Analysen von Kaspersky Lab sowie der Nichtregierungsorganisation VE sin filtro bestätigen entsprechende Berichte venezolanischer Medien.

A la izquierda, la página redirigida usando Cantv. A la derecha, la página vista desde una VPN. pic.twitter.com/G4P3YOz4TB — AlexTrip Sands ???????? (@AlexTripSands) February 13, 2019

Im Rahmen von Hackerangriffen ist diese Methode als sogenanntes Phishing bekannt: Nutzern werden gefälschte Websites vorgesetzt, auf denen sie nichtsahnend ihre Daten oder Passwörter eintragen und so den Angreifern aushändigen. Da im aktuellen Fall die Angreifer höchstwahrscheinlich aus dem Dunstkreis des autoritären Regimes in Caracas stammen, äussern sich viele Venezolaner, die auf die Masche hereingefallen sind, besorgt auf Twitter und fragen, was sie nun tun sollen.

Nachdem die Fälschung aufflog, ging die Fake-Website wieder offline. Doch die Betrüger haben offenbar eine grössere Datenspur hinterlassen, als ihnen lieb war. Denn gemäss den Archiven der Anti-Phishing-Websites securitytrails.com und checkphish.ai wurde bereits andere dubiose Webadressen aus Venezuela auf die gleiche IP-Adresse weitergeleitet: darunter verschiedene Adressen, die Twitter und Gmail ähneln.

Das venezolanische Regime nutzt bereits seit längerem Täuschungen und Zensur zu seinem politischen Vorteil. Ein weiteres Beispiel aus der aktuellen Woche: Während Guaidó vor Zehntausenden Unterstützern in Caracas sprach, wurde Youtube gesperrt, wo die Rede live übertragen wurde. Das bestätigten VE sin filtro und NetBlocks.

#12Feb Sin miedo y con disposición a seguir luchando por una mejor Venezuela hoy en #Caracas y en 53 poblaciones más se sintió al Gloria al Bravo Pueblo avanzando en la lucha contra la opresión. Vamos bien. Ni sumisión Ni rendición sigamos en las calles presionando al dictador. pic.twitter.com/hF7NxTqUdY — PROVEA (@_Provea) February 12, 2019

Ein anschauliches «offline» Beispiel sind die Parlamentswahlen 2015: Die Wahlbehörde CNE setzte auf den Wahlkampfzetteln neben die Einheitsliste der Opposition eine weitere Liste mit fast identischem Logo. Trotz der Manipulation gewann die Opposition mit rund 56 Prozent der Stimmen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, das in den Monaten danach kurzum entmachtet wurde.

Links unten die Liste «MUD Unidad» der echten Opposition mit der Hand mit dem Daumen nach oben – rechts davon eine Liste «MIN UNIDAD»: Ein Beispiel eines Wahlzettels mit den verschiedenen Listen.

Auch Maduros Vorgänger Hugo Chávez nutzte seit jeher den nationalen Notfallkanal, um zumeist am Sonntag über alle nationalen TV- und Radiokanäle seine persönliche Show Aló Presidente auszustrahlen. Während seiner mächtigsten Phase zwischen 2005 und 2010 verstaatlichte Chávez neben Hunderten Unternehmen auch viele unabhängige TV- und Radiosender, die dann gleichgeschaltet wurden.

