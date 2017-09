«Menschen sind dicht gedrängt in Wandschränken»

Dreieinhalb Millionen Einwohner in Puerto Rico sind ohne Strom. Das ganze Ausmass der Zerstörung durch Hurrikan Maria ist deshalb noch unklar. Für den Direktor der Notfallbehörde steht aber schon jetzt fest: «Puerto Rico wird, wenn wir das überstanden haben, definitiv eine zerstörte Insel sein», so Abner Gómez. «Die Informationen, die wir bisher erhalten haben, machen keinen Mut.»

Entsetzt klingt auch Felix Delgado, Bürgermeister von Catano: «Es wird Monate über Monate über Monate über Monate dauern, bis wir uns davon erholt haben», sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur AP. US-Präsident Donald Trump spricht von einem «Monster-Hurrikan».

Puerto Rico being hit hard by new monster Hurricane. Be careful, our hearts are with you- will be there to help!