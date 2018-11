Mueller liefert vielleicht mehr, als den Demokraten lieb ist

Das politische Drama um Russland-Sonderermittler Robert Mueller reisst nicht ab: Kaum ein Tag vergeht ohne neue Enthüllungen, neue Kontroversen – und vehemente Konter des Präsidenten. Am Montag wurde bekannt, dass Muellers Ankläger ihre Abmachung mit Trumps ehemaligem Wahlkampfmanager Paul Manafort für null und nichtig erachten. Manafort (69) droht eine langjährige Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung und anderer Vergehen, weshalb er sich bereit erklärt hatte, gegen eine mögliche Strafminderung bei Mueller auszupacken.

Nun beschuldigt der Sonderermittler Manafort, bei seinen Einvernahmen gelogen zu haben. Am Dienstag behauptete zudem der britische «Guardian», Manafort habe sich mehrmals mit Wikileaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London getroffen, darunter im März 2016, also kurz vor der Einstellung Manaforts als Trumps Wahlkampfmanager.

Manaforts Anwälte dementierten umgehend, doch könnte eine solche Begegnung Licht in die mutmassliche Verwicklung des Trump-Wahlkampfstabs in das Hacken demokratischer E-Mail-Konten und die Veröffentlichung dieser Mails durch Wikileaks bringen.

....The Fake News Media builds Bob Mueller up as a Saint, when in actuality he is the exact opposite. He is doing TREMENDOUS damage to our Criminal Justice System, where he is only looking at one side and not the other. Heroes will come of this, and it won’t be Mueller and his...