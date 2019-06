Mueller wird Mitte Juli vor US-Kongress aussagen

Russland-Sonderermittler Robert Mueller wird öffentlich vor dem US-Kongress aussagen. Mueller habe sich bereit erklärt, am 17. Juli auszusagen, teilte der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Jerry Nadler, am Dienstag auf Twitter mit.

Bisher hatte der frühere FBI-Direktor einen Auftritt im Kongress abgelehnt. Mueller soll nun zu seinem Bericht über die mutmassliche russische Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 befragt werden.

I am pleased to announce that @HouseJudiciary and House Intel will have Special Counsel Robert Mueller testify in open session on July 17, pursuant to a subpoena issued this evening. https://t.co/wR0CEVqpJC



We look forward to having Mr. Mueller testify, as do all Americans. pic.twitter.com/UEKihMEYXI