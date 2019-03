«New York Times»-Bericht widerspricht Ivanka Trump

US-Präsident Donald Trump soll seinem Schwiegersohn und Berater Jared Kushner gegen den ausdrücklichen Rat seiner Mitarbeiter Zugang zu streng vertraulichen Informationen verschafft haben. Trump persönlich habe im vergangenen Mai angeordnet, Kushner eine sogenannte Top-Secret-Freigabe zu erteilen. Diese gewährt Kushner ungehinderten Zugang zu geheimen Regierungsinformationen, berichtete die «New York Times» am Donnerstag unter Berufung auf vier Informanten.

Der Präsident habe sich damit gegen die Empfehlungen seines damaligen Stabschefs John Kelly und des damaligen Justiziars im Weissen Haus, Donald McGahn, hinweggesetzt. Die beiden Männer seien darüber so besorgt gewesen, dass sie ihre Bedenken in internen Notizen festhielten. Kelly habe damals niedergeschrieben, dass er die «Order» erhalten habe, Kushner eine Top-Secret-Freigabe zu erteilen.

McGahn habe in seinem Memo die Einwände aufgeführt, die gegen diesen Schritt erhoben worden seien. Auch habe er explizit festgehalten, dass er sich gegen die Freigabe für Kushner ausgesprochen habe, heisst es in dem Zeitungsbericht.

Im Widerspruch zum Präsidenten

Der Bericht steht im Widerspruch zu Aussagen Trumps, der im Januar der «New York Times» sagte, dass er keine Rolle bei der Freigabe gespielt habe. Auch Trumps Tochter und Beraterin Ivanka, die mit Kushner vermählt ist, beteuerte das in einem Interview mit ABC im Februar. «Der Präsident war weder an meiner (Top-Secret-)Freigabe noch an der Freigabe meines Mannes beteiligt. Gar nicht (orig.: zero)», so die Präsidententochter.

Here's Ivanka Trump earlier this month, saying that she and Jared Kushner absolutely did not get any special treatment during the security clearance process. pic.twitter.com/hZ7CuvUw44