New Yorks Bürgermeister will nicht mehr Präsident werden

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat seine Bewerbung für die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten aufgegeben. Er stelle seine Kampagne ein, erklärte er am Freitag im Gespräch mit dem Nachrichtensender MSNBC. «Es ist klar nicht meine Zeit», räumte er mit Blick auf mangelnde Unterstützung für seine Kandidatur ein. Im Wahlkampf gegen Präsident Donald Trump werde er nun den Kandidaten seiner Partei unterstützen, der sich die Nominierung sichern könne, versprach er.

Die Anfang des Jahres begonnene Kampagne des New Yorker Bürgermeister hatte nie richtig Fahrt gewonnen. In Umfragen kam er nicht über einstellige Zustimmungswerte hinaus. Nur Minuten nach de Blasio Ankündigung meldete sich der Exil-New Yorker im Weissen Haus, Präsident Trump, offenbar sarkastisch zu Wort und nannte die Nachricht «schockierend». Auf Twitter schrieb er: «New York City ist am Boden zerstört, er kommt nach Hause.»

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home!