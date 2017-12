Prinz Harry ist vor Obama-Interview nervös

Der britische Prinz Harry hat den früheren US-Präsidenten Barack Obama für ein Radioprogramm interviewt. Der Kensington-Palast teilte am Sonntag mit, das Interview sei im September in Toronto während der Invictus Games aufgenommen worden, eines Sportereignisses für verwundete Militärangehörige, für das sich Harry einsetzt. In der Unterhaltung habe Obama über seine Pläne gesprochen, die nächste Führungsgeneration durch die Obama-Stiftung zu kultivieren.

Das Interview war Teil einer Gastredaktorsstelle Harrys des BBC-Programms «Today» und soll am 27. Dezember ausgestrahlt werden. Der Kenstington-Palast veröffentlichte auf Instagram bereits einen Ausschnitt des Vorabgesprächs. Darin gesteht Prinz Harry dem ehemaligen US-Präsidenten, dass er nervös sei. «Soll lieber ich Sie interviewen?», witzelt Obama. «Nein», winkt Harry ab, «wir lassen alles so, wie es ist.»

(chi/dapd)