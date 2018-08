Russland mischt sich offenbar in Kongresswahlen ein

Russland mischt sich nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste in «umfassender» Weise auch in die bevorstehenden US-Kongresswahlen ein. Im Vorfeld der Wahlen im November gebe es eine russische Kampagne im Internet, um die USA «zu schwächen und spalten», sagte der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats am Donnerstag in Washington.

Das Onlinenetzwerk Facebook hatte am Dienstag mitgeteilt, wegen eines koordinierten Versuchs zur verdeckten Wahlbeeinflussung 32 Nutzerkonten geschlossen zu haben. (nag/AFP)