Schlüsselfigur belastet Trump schwer

Das Wichtigste in Kürze:

Seit 15 Uhr sagt Gordon Sondland vor dem Kongress in der Ukraine-Affäre aus – live oben im Stream.

Der US-Botschafter bei der EU gilt als Schlüsselfigur – zum Porträt.

Sondland sagt, Donald Trump habe staatliche Unterstützung für die Ukraine von einem persönlichen Gefallen abhängig gemacht.

Sondland wurde bereits Mitte Oktober hinter verschlossenen Türen angehört.

Bereits in seiner Eröffnungsbemerkung bestätigte er ein «Quid pro quo».

Der EU-Botschafter der USA, Gordon Sondland, hat US-Präsident Donald Trump schwer belastet. Der Präsident habe staatliche Unterstützung für die Ukraine von einem persönlichen Gefallen abhängig gemacht. Sondland sagte bei seiner Anhörung vor dem Kongress am Mittwoch zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, er habe beim Thema Ukraine auf «Anordnung des Präsidenten» mit dessen Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet. Es sei Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt worden, damit diese Ermittlungen in die Wege leitet, die Trumps Rivalen Joe Biden hätten schaden können.

Sondland ist für die Demokraten eine Schlüsselfigur in den Untersuchungen gegen Trump. Anders als die bisherigen Zeugen, die vor dem Kongress aussagten, und sich vor allem darauf beriefen, was sie in der Ukraine-Affäre gehört oder erzählt bekommen hatten, war Sondland in direktem Kontakt zu Trump oder dessen Umfeld.

Sondland lässt den Republikanern eine Tür offen

Sondland hat Trump und dessen wichtigsten Mitarbeiter in seiner Zeugenaussage zwar schwer belastet. Allerdings lässt er den Republikanern eine Tür offen, Trump zu verteidigen. In der Anhörung sagte Sondland: «Präsident Trump hat mir nie direkt gesagt, dass die Militärhilfe an Ermittlungen gekoppelt ist.» Die Annahme, dass die Militärhilfe für die Ukraine derart an Bedingungen geknüpft sei, sei seine «persönliche Schlussfolgerung» aus den ihm zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Fakten gewesen. Allerdings habe er auch nach Gesprächen mit Trump und anderen Mitgliedern der Trump-Regierung keinen Anlass gehabt, seine Einschätzung zu revidieren.

Sondland belastet Trumps wichtigste Minister und Mitarbeiter

Sondland erklärt vor dem Ausschuss, dass die wichtigsten Mitglieder der Trump-Regierung in alles eingeweiht gewesen seien. Er liest die Namen explizit vor: Aussenminister Mike Pompeo, der geschäftsführende Stabschef im Weissen Haus, Mick Mulvaney, Vize-Präsident Mike Pence, der Nationale Sicherheitsrat im Weissen Haus. Sondland erklärt, er habe etwa Vize-Präsident Mike Pence gegenüber seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass die Militärhilfe an Ermittlungen gekoppelt sei. Er habe ihm das in einem Gespräch mitgeteilt, in dem er Pence auf ein Treffen mit Selenskij in Warschau vorbereitet hat. Sondland liest zudem aus E-Mails vor, die er etwa an Pompeo geschrieben hat. Diese legen nahe, dass Pompeo sehr genau Bescheid wusste, worum es geht: Die Ukraine unter Druck zu setzen, damit Trump bekommt, was er will: Ermittlungen gegen die Bidens. Sondlands Erklärungen dürften spätestens jetzt für einige Nervosität im Weissen Haus sorgen.

«Jeder war eingeweiht, das war kein Geheimnis»

Sondland, US-Botschafter in Brüssel und Trump-Spender, bestätigt vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, was Trump seit Wochen leugnet. In der öffentlichen Impeachment-Anhörung sagte er deutlicher als je zuvor, dass es ein Quidproquo, also ein Gegengeschäft mit der Ukraine geben sollte: Die Ukraine sollte Ermittlungen gegen Trumps innenpolitischen Gegner Joe Biden einleiten und diese öffentlich verkünden. Andernfalls werde der neue ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nicht ins Weisse Haus eingeladen. Und die vom Kongress bewilligte Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von knapp 400 Millionen Dollar würde nicht ausgezahlt. Sondland las die entscheidenden Stellen von seinem vorbereiteten Statement für diese fünfte öffentliche Anhörung ab.

Sondland teilte dem Ausschuss mit, er sei sich zwar nie vollkommen sicher gewesen, dass die Militärhilfe von Ermittlungen abhängig gemacht werde. Er sei aber zu der «Einschätzung gelangt», dass es diese Bedingungen gab. Er habe sich deshalb gegenüber seinen ukrainischen Gesprächspartnern so verhalten, als sei dies auch der Fall. Diese Verständnis sei weit in die Trump-Regierung hinein geteilt worden: «Jeder war eingeweiht, das war kein Geheimnis.»

Auf Anweisung von Donald Trump hätten er und der frühere Sonderbeauftrage für die Ukraine, Kurt Volker, sowie Energieminister Rick Perry eng mit Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet. «Keiner von uns wollte mit ihm arbeiten. Aber wir taten dies auf ausdrückliche Anweisung von Trump. Wir sind den Anweisungen des Präsidenten gefolgt.»

Sondland wirft Weissem Haus Unfairness vor

Sondland sagt, er hätte sich gerne intensiver auf die Anhörung vorbereitet. Das Weisse Haus und das US-Aussenministerium hätten ihm allerdings jeden Zugriff auf seine dienstlichen E-Mails, Telefonprotokolle und Gespräche mit Mitarbeitern in der Sache verweigert. Trotz mehrfacher Aufforderung von ihm und seinen Anwälten hätten sich das Weisse Haus und das State Department geweigert, ihn zu unterstützen, eine möglichst akkurate Aussage vor dem Kongress machen zu können. Das sei «weniger als fair» und die Aussage daher eine ziemliche Herausforderung gewesen. (20. November 2019)

Gordon Sondland: Schlüsselzeuge für die Demokraten

Sondland könnte zu einer entscheidenden Figur in den Impeachment-Ermittlungen werden: Der Hotelunternehmener war einst eng mit Trump verbunden. Er hatte dem Präsidenten eine Million Dollar zur Amtseinführung gespendet – wurde dann Botschafter bei der EU und im Mai einer von drei Trump-Vertrauten, die praktisch die Ukraine-Politik der USA kontrollierten. Zuletzt bemühte sich der Präsident aber um Distanz. Warum er einen Mann, den er «kaum kennt» zu seinem wichtigsten Diplomaten in der Europäischen Union ernannte, erklärte Trump aber nicht.

Sondlands Rolle ist so zentral, weil er persönlich mit Trump über den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, den Gaskonzern Burisma, die Militärhilfe für Kiew und die Bidens gesprochen hat - und seine Informationen aus erster Hand hat. Er hatte bereits Mitte Oktober hinter verschlossenen Türen im Kongress ausgesagt und später - nachdem er nach eigenen Angaben seine «Erinnerung aufgefrischt» hatte - weitere Details hinzugefügt, die es in sich haben. Demnach hatte er selbst der ukrainischen Regierung gegenüber angegeben, dass die Auszahlung der US-Militärhilfe «wahrscheinlich» nicht erfolgen werde, solange Kiew nicht öffentlich eine «Anti-Korruptions-Erklärung» abgebe. (20. November 2019)

Vier Zeugen an diesem Mittwoch

Vor dem Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus werden am 20. November ab 15 Uhr (MEZ) drei Zeugen aussagen: Gordon Sondland, Laura Cooper und David Hale. Sondland ist ein wichtiger Spender für Trumps Wahlkampagne und hat dafür als Dank den Posten des US-Botschafters in Brüssel bekommen. Sondland hat Trumps Versuche mitbekommen, die Ukraine zu Ermittlungen gegen Biden zu nötigen. Cooper arbeitet im Pentagon, dem US-Verteidigungsministerium und ist dort für die Ukraine zuständig. Hale wiederum ist ein hochrangiger Mitarbeiter im Aussenministerium. (19. November) (step/sz.de/Reuters)