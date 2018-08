«Sein Leben ist der Beweis, dass einige Wahrheiten zeitlos sind»

Die Welt trauert um US-Senator John McCain. Würdigungen aus allen Erdteilen werden laut, darunter auch solche von amtierenden sowie ehemaligen US-Präsidenten. Die Fahne vor dem Weissen Haus hängt auf halbmast.

This evening, the @WhiteHouse flag has been lowered to half-staff in honor of Senator John McCain... pic.twitter.com/tYdBNK9bA7 — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 26. August 2018

US-Präsident Donald Trump hat der Familie des verstorbenen US-Republikaners kondoliert. «Mein tiefstes Mitgefühl und Respekt gehen an die Familie von Senator John McCain», schrieb Trump am Samstag kurz nach Bekanntwerden des Todes seines Parteifreundes und scharfen Kritikers. «Unsere Herzen und Gebete sind bei Euch!»

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. August 2018

Auch Melania Trump äussert ihr Mitgefühl über Twitter. «Unsere Gedanken, Gebete und unser tiefstes Beileid gelten der Familie McCain. Danke Senator für Ihren Dienst der Nation.»

Our thoughts, prayers and deepest sympathy to the McCain Family. Thank you Senator McCain for your service to the nation. — Melania Trump (@FLOTUS) 26. August 2018

Der ehemalige US-Vize-Präsident und Demokrat Joe Biden hat den gestorbenen US-Republikaner John McCain als Freund gewürdigt. «John McCains Leben ist der Beweis, dass einige Wahrheiten zeitlos sind. Charakter, Mut, Integrität, Ehre», schrieb Biden am Samstag auf Twitter. McCain habe nie die Sicht auf das verloren, an was er am meisten geglaubt habe: «Zuerst das Land» («Country First»).

John McCain was many things – a proud graduate of the Naval Academy, a Senate colleague, a political opponent.



But, to me, more than anything, John was a friend. He will be missed dearly. pic.twitter.com/AS8YsMLw3d — Joe Biden (@JoeBiden) 26. August 2018

Die Tatkraft, von der er angetrieben worden sei, sei nie erloschen: «Wir sind hier, um uns zu etwas zu verpflichten, das grösser ist als wir selbst.» Amerika und die Welt würden ihn vermissen. McCain war einer der führenden parteiinternen Kritiker von Trump, der mit dem Slogan «Amerika zuerst» (America First") wirbt.

Auch der amtierende US-Verteidigungsminister James Mattis würdigte den US-Republikaner: «Wir habe einen Mann verloren, der unerschütterlich die höchsten Ideale unseres Landes repräsentierte. (...). Senator McCain stellte den Dienst an der Nation immer vor sich selbst. Er erkannte, dass einflussreiche und leidenschaftliche Menschen dienen müssen, um unser Demokratie-Experiment lange andauern zu lassen.»

It is with great sadness to learn of the passing of @SenJohnMcCain.

Our thoughts and prayers are with his family, friends and those who served alongside him throughout his career. Full statement from #SecDef Mattis: https://t.co/7TMRmJpjpX — Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 26. August 2018

Ex-Vizepräsident Al Gore erklärte, er habe McCain «immer bewundert und respektiert», weil er unter Druck besonders erfolgreich gewesen sei und immer nach gemeinsamen Lösungen gesucht habe.

My statement on the passing of Senator John McCain. pic.twitter.com/ZuM18FUo31 — Al Gore (@algore) 26. August 2018

Senator Lindsey Graham, der eng mit McCain befreundet war, schrieb: «Amerika und die Freiheit haben einen ihrer grössten Vorkämpfer verloren. Und ich habe einen meiner besten Freunde und meinen Mentor verloren.»

America and Freedom have lost one of her greatest champions.



….And I’ve lost one of my dearest friends and mentor. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 26. August 2018

Ehemalige US-Präsidenten zollen Respekt

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat dem verstorbenen US-Republikaner John McCain seinen Respekt gezollt. «Wenige von uns wurden so herausgefordert, wie John es einst wurde, oder mussten den Mut zeigen, den er gezeigt hat», hiess es am Samstagabend (Ortszeit) in einer Erklärung Obamas.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26. August 2018

«Aber wir alle können den Mut haben, das Wohl der Allgemeinheit über unser eigenes zu stellen.» McCain habe in seinen besten Zeiten gezeigt, wie das gehe. «Und dafür stehen wir alle in seiner Schuld», fügte Obama hinzu. Obama und McCain traten im Präsidentschaftswahlkampf 2008 gegeneinander an. Der Demokrat gewann die Wahl.

«John McCain und ich waren Mitglieder verschiedener Generationen, kamen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen und konkurrierten auf höchster politischer Ebene», hiess es in Obamas Erklärung. «Aber wir teilten bei all unseren Unterschieden die Treue zu etwas Höherem - die Ideale, für die Generationen von Amerikanern und Immigranten gleichermassen gekämpft haben, marschiert sind und sich aufgeopfert haben.»

Auch der republikanische Ex-US-Präsident George W. Bush hat sich via Twitter zu Wort gemeldet. «Manche Menschenleben sind so strahlend, dass es schwerfällt sich vorzustellen, sie könnten enden. Einige Stimmen sind so kräftig, dass man nur schwer glauben kann, sie könnten verstummen. John McCain war ein Mann von tiefer Überzeugung und ein Patriot höchsten Ranges.»

"Some lives are so vivid, it is difficult to imagine them ended. Some voices are so vibrant, it is hard to think of them stilled. John McCain was a man of deep conviction and a patriot of the highest order.” [...] Full statement by President George W. Bush https://t.co/FQVYWIUyGL pic.twitter.com/W8LCxJXRLi — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 26. August 2018

Der demokratische Ex-Präsident Jimmy Carter schreibt: «John McCain war ein ehrenwerter Mann, ein wahrer Patriot im besten Sinne des Wortes.»

STATEMENT BY FORMER U.S. PRESIDENT JIMMY CARTER ON THE PASSING OF SENATOR JOHN MCCAIN pic.twitter.com/dcuUIJp8tK — The Carter Center (@CarterCenter) 26. August 2018

Auch die Republikanerin Sarah Palin würdigte McCain auf Twitter: «Heute haben wir ein amerikanisches Original verloren. Senator John McCain war ein Maverick und ein Kämpfer, der nie Angst hatte, für seine Überzeugungen einzustehen.» Palin trat 2008 als McCains Vizekandidatin an.

Today we lost an American original. Sen. John McCain was a maverick and a fighter, never afraid to stand for his beliefs. John never took the easy path in life - and through sacrifice and suffering he inspired others to serve something greater than self. — Sarah Palin (@SarahPalinUSA) 26. August 2018

Deutsche Politiker würdigen McCain

Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) hat McCain ebenfalls gewürdigt. Der prominente Politiker der Republikaner «stand für ein Amerika, das ein verlässlicher und enger Partner ist», erklärte Maas am Sonntag. McCain habe ein Amerika repräsentiert, «das aus Stärke Verantwortung für andere übernimmt und auch in schwierigen Momenten zu seinen Werten und Prinzipien steht». «Wir werden seine Stimme in Erinnerung behalten.»

Senator John McCain stand für ein Amerika, das ein verlässlicher und enger Partner ist, das aus Stärke Verantwortung für andere übernimmt und auch in schwierigen Momenten zu seinen Werten und Prinzipien steht. Wir werden seine Stimme in Erinnerung behalten. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 26. August 2018

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nannte den Tod des 81-Jährigen in einem Beileidsschreiben an McCains Familie einen «schweren Verlust für die Weltgemeinschaft». Deutschland verliere in ihm «eine Stütze der deutsch-amerikanischen Beziehungen und einen Freund Deutschlands».

Auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) würdigte McCain als «eindrucksvoll geradlinigen, tapferen und unbeugsamen Charakter». «Gerade wir Deutsche wissen, was wir über Jahrzehnte teils schwieriger Zeiten an ihm hatten», erklärte sie. Er habe für das «Amerika der Freiheit und Wahrheit» gestanden, auf das viele in der Welt ihre Hoffnung setzen würden.

Der CDU-Aussenexperte Jürgen Hardt erklärte, die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag «verneigt sich vor seiner Lebensleistung». McCain sei stets von der Überzeugung getragen gewesen, dass die Nordatlantische Allianz «uns alle stärker und schlagkräftiger macht», erklärte Hardt. Prinzip von McCains Aussenpolitik sei es gewesen, die eigene Stärke zu nutzen, «um Verantwortung in der Welt zu übernehmen und das Gute in der Welt voranzutreiben».

.@juergenhardt: CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag verneigt sich vor der Lebensleistung John McCains https://t.co/Ecs4nX3TB3 — CDU/CSU (@cducsubt) 26. August 2018

Netanyahu trauert um «grossen Unterstützer Israels»

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat tiefe Trauer über den Tod des US-Republikaners John McCain geäussert. Netanyahu würdigte McCain am Sonntag als «grossen amerikanischen Patrioten und grossen Unterstützer Israels».

I am deeply saddened by the passing of John McCain, a great American patriot and a great supporter of Israel. I will always treasure the constant friendship he showed to the people of Israel and to me personally... — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 26. August 2018

Quelle seiner anhaltenden Unterstützung für den jüdischen Staat seien McCains «Glaube an Demokratie und Freiheit» gewesen, hiess es in einer Mitteilung Netanjahus. «Der Staat Israel salutiert McCain.»

His support for Israel never waivered. It sprang from his belief in democracy and freedom. The State of Israel salutes John McCain. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 26. August 2018

Auch in Litauen herrscht Trauer über den Tod von US-Republikaner John McCain. «Es ist ein grosser Verlust nicht nur für unsere Region, sondern auch für die ganze Welt», teilte Präsidentin Dalia Grybauskaite auf Twitter mit. Aussenminister Linas Linkevicius schrieb auf dem Kurznachrichtendienst: «Wir haben einen der grössten moralischen Giganten unserer Zeit verloren.» McCain genoss in Litauen und auch den beiden anderen Baltenstaaten Estland und Lettland wegen seiner russlandkritischen Haltung hohes Ansehen.

John McCain - a true friend who will always have a special place in our hearts. It is a big loss not only to our region but also to the whole world. Rest in peace Senator. pic.twitter.com/efghUJNg64 — Dalia Grybauskait? (@Grybauskaite_LT) 26. August 2018

