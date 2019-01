«Sie können Muellers Dateien lesen. Viel Spass»

Beweise, die US-Sonderermittler Robert Mueller im Zuge der Russland-Ermittlungen gesammelt hat, sollen gehackt und im Internet verbreitet worden sein. Das gaben sein Büro am Mittwoch bekannt. Damit soll versucht worden sein, die Untersuchung zur Wahlbeeinflussung aus Russland zu diskreditieren.

Über 1000 vertrauliche Dateien wurden auf eine Filesharing-Website hochgeladen und über einen Twitter-Account verbreitet. «Wir haben Zugriff auf die Datenbank von Sonderermittler Robert Mueller», hiess es in einem Tweet. Man habe einen russischen Server mit Informationen über russische Trolle gehackt. «Sie können alle Dateien sehen, die Mueller über die IRA und die russische Einflussnahme hat. Viel Spass beim Lesen.» Die IRA ist die berühmt-berüchtigte Troll-Fabrik im Dienste des Kremls. Die Agentur wird unter anderem beschuldigt, sich 2016 in den US Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben.

Der Tweet war im Oktober 2018 auf dem Account @HackingRedstone veröffentlicht worden. Am gleichen Tag war das Material einem Reporter direkt angeboten worden. Der Account wurde mittlerweile entfernt.

FBI schliesst aus, dass US-Server gehackt wurden

US-Ermittler hatten die Dateien Anwälten von angeklagten russischen Hackern zur Verfügung gestellt. Die Namen und Strukturen der geleakten Dateien stimmen mit jenen von Muellers Büro überein. Das FBI schliesst aber aus, dass US-Server gehackt wurden. Dafür gebe es keine Beweise. Die Daten seien von einem Konto mit einer in Russland registrierten IP-Adresse auf die Filesharing-Website hochgeladen worden. Die Person habe den Anschein erwecken wollen, die Datei enthalte alle Beweise, die die Strafverfolgungsbehörden gegen die IRA und zur russischen Einmischung gesammelt hätten. So sei versucht worden, die ganze Untersuchung zu diskreditieren.

Mueller enthüllte das Datenleck im Umfeld der Strafuntersuchung gegen das russische Unternehmen Concord Management und Consulting, das Hacker-Aktionen der IRA finanziert haben soll.

Die Russland-Ermittlungen von Mueller stehen nach Angaben des amtierenden US-Justizministers Matthew Whitaker kurz vor dem Abschluss. Mueller untersucht eine mögliche Verwicklung des Wahlkampfteams von Donald Trump in die Wahlbeeinflussung. Sechs frühere Mitarbeiter Trumps wurden bereits angeklagt oder verurteilt. Zuletzt geriet Trump-Berater Roger Stone ins Visier der Ermittlungen. (ij)