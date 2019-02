So wurde «El Chapo» zu einem der mächtigsten Drogenbosse der Welt

Joaquín Chapo Guzmán, der ehemalige oberste Chef des mexikanischen Drogenkartells von Sinaloa, erhält eine lebenslängliche Gefängnisstrafe – das hat das Gericht in New York entschieden. Der Schuldspruch ist ein weiteres Kapitel im Leben von «El Chapo», dessen Geschichte so grausam wie spektakulär ist. Sie handelt von Folter, Armut und dem Streben nach Macht. Weltweite Bekanntheit erlangte «El Chapo» durch seine spektakulären Fluchten aus Hochsicherheitsgefängnissen.

Auslandredaktor Sandro Benini, der mehr als zehn Jahre lang als Korrespondent in Mexiko gearbeitet und ein Buch über den mexikanischen Drogenkrieg geschrieben hat, erzählt im Video die Geschichte von «El Chapo» – von seiner Jugend bis zur Verurteilung. (Redaktion Tamedia)