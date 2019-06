Trump bestreitet abfällige Bemerkung über Harrys Frau

Kurz vor seinem Grossbritannien-Besuch hat US-Präsident Donald Trump eine abfällige Äusserung über Prinz Harrys Ehefrau Meghan bestritten – obwohl sie auf einem Mitschnitt zu hören ist. «Ich habe Meghan Markle niemals ‹fies› genannt», schrieb Trump am Sonntag im Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter.«Das wurde von den Fake-News-Medien erfunden, und sie sind auf frischer Tat ertappt worden.»

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it!