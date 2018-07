Trump bezeichnet Grossspender der Republikaner als «totalen Witz»

US-Präsident Donald Trump ist auf Konfrontationskurs zu den konservativen Grossindustriellen Charles und David Koch gegangen, die seit Jahren zu den wichtigsten Geldgebern seiner Republikanischen Partei zählen. Trump bezeichnete die beiden Milliardäre im Kurzbotschaftendienst Twitter als «totalen Witz» in republikanischen Kreisen, der Einfluss ihres Netzwerks sei «überbewertet».

Mit der heftigen Attacke reagierte Trump auf Kritik der Koch-Brüder an seinem Kurs, besonders an seiner protektionistischen Handelspolitik. Der Präsident bezeichnete die Koch-Brüder als «Globalisten», die gegen «starke Grenzen und kraftvollen Handel» seien. Es handle sich um «zwei nette Kerle mit schlechten Ideen».

The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made.....

....them richer. Their network is highly overrated, I have beaten them at every turn. They want to protect their companies outside the U.S. from being taxed, I’m for America First & the American Worker - a puppet for no one. Two nice guys with bad ideas. Make America Great Again!