Trump bleibt im Amt: Der US-Senat spricht den Präsidenten frei

Im Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den US-Präsidenten hat der Senat Donald Trump von allen Anklagepunkten freigesprochen. In der von Trumps Republikanern dominierten Kongresskammer kam am Mittwoch wie erwartet nicht die nötige Zweidrittelmehrheit zustande, um Trump für Amts- oder Machtmissbrauch oder die Behinderung von Kongress-Ermittlungen zu verurteilen.

Daran hat auch nichts geändert, dass der republikanische Senator Mitt Romney gegen den US-Präsidenten gestimmt hat. Der erste Anklagepunkt – Machtmissbrauch in der Ukraine-Affäre – wurde trotzdem mit 52:48 Stimmen abgelehnt. Für eine Amtsenthebung hätten 67 Senatorinnen und Senatoren zustimmen müssen.

Auch der zweite Anklagepunkt «Behinderung der Ermittlungen in der Ukraine-Affäre» wurde vom US-Senat abgelehnt, hier mit 53:47 Stimmen. Damit bleibt US-Präsident Donald Trump im Amt.

Romneys emotionale Ansprache

Mitt Romney kündigte sein Votum gegen Trump vor der Abstimmung in einer emotionalen Ansprache im US-Senat an. Der frühere Präsidentschaftskandidat sprach von der «schwierigsten Entscheidung» seines Lebens – und verurteilte das Verhalten Trumps in der Ukraine-Affäre scharf.

Er sei sich bewusst, dass er von vielen Republikanern für seine Entscheidung angegriffen werde, sagte der Senator aus dem Bundesstaat Utah, der bei der Präsidentschaftswahl 2012 dem demokratischen Amtsinhaber Barack Obama unterlegen war.

Mitt Romney erklärt seine Stimme im US-Senat. Er ist bislang der einzige Republikaner, der gegen Trump votiert.

Mitt Romney ist mit seiner Stimme gegen Trump der erste Senator in der Geschichte, der in einem Impeachment-Prozess gegen den Präsidenten seiner Partei stimmt. Beim Amtsenthebungsverfahren gegen Richard Nixon wäre das zwar auch der Fall gewesen, es kam damals aber nicht zur Abstimmung, weil der Republikaner im Zuge der Watergate-Affäre zuvor zurücktrat. Romney stimmte letztlich aber nur im ersten Anklagepunkt «Machtmissbrauch» gegen den Präsidenten.

Für eine Amtsenthebung müssten sich zwei Drittel der 100 Senatoren gegen Trump stellen. Angesichts der Mehrheit der Republikaner galt dies aber seit Beginn des Verfahrens als höchst unwahrscheinlich. Alle Demokraten und 20 abweichende Republikaner hätten für die Amtsenthebung stimmen müssen, um auf die notwendigen 67 Voten zu kommen. Die Konservativen stehen aber fest hinter dem Präsidenten. Romney war der einzige Abweichler der 53 Republikaner.

«Der Kuchen ist gebacken»

Den Weg für einen schnellen Abschluss des Verfahrens machten die Republikaner am letzten Freitag klar. Mit einer knappen Mehrheit blockierten sie einen Antrag der Demokraten, Zeugen vorzuladen und zusätzliche Unterlagen zuzulassen, die Trumps Fehlverhalten in der sogenannten Ukraine-Affäre belegen sollten.

Kurz darauf segneten die Senatoren den weiteren Zeitplan von Mehrheitsführer Mitch McConnell ab. Dieser sieht vor am Mittwoch abschliessend abzustimmen. «Der Kuchen ist gebacken», sagte der republikanische Senator Lindsey Graham. Der Senat solle die Sache jetzt so schnell wie möglich hinter sich bringen. Ermittlungen behindert

Die Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch und Behinderung ihrer Ermittlungen in der Ukraine-Affäre vor. Er soll auf Kosten der nationalen Sicherheit der USA im vergangenen Sommer den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in einem Telefonat dazu gedrängt haben, potenziell belastendes Material über den möglichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zu bekommen. Trump soll dazu vom Kongress bereits genehmigte Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von knapp 400 Millionen Dollar zurückgehalten haben. Zusätzlich hat er aus Sicht der Demokraten die Ermittlungen in der Angelegenheit behindert.

Trump hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und den Demokraten Putschabsichten unterstellt. Sein Verteidiger Pat Cipollone sagte zu Beginn der entscheidenden Phase des Verfahrens vor eineinhalb Wochen, der Präsident habe «absolut nichts Falsches getan». Die Ukraine-Ermittlungen fussten auf Hörensagen. Sie seien ein illegaler Versuch, einen demokratisch gewählten Präsidenten loszuwerden und dessen Wiederwahl zu verhindern.

Ob trotz des erwarteten Freispruchs ein Makel an Trump haftenbleibt, der seine Wahlchancen schmälert, ist ungewiss. Er ist der dritte Präsident, der sich in der US-Geschichte einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Keines hatte Erfolg. Richard Nixon trat 1974 im Zuge der Watergate-Affäre zurück, bevor ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde. (anf/reuters/sda)