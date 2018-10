Trump droht mit Schliessung der US-Grenze zu Mexiko

Wegen der Massenflucht aus Zentralamerika hat US-Präsident Donald Trump mit der Schliessung der US-Grenze zu Mexiko gedroht. Mexiko müsse «diesen Ansturm» von Migranten stoppen, anderenfalls werde er das US-Militär einschalten und die südliche Grenze der USA schliessen, schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. In den vergangenen Tagen hatten sich tausende Honduraner wegen der Gewalt und Armut in ihrem Land zu Fuss auf den Weg in die Vereinigten Staaten gemacht. (sep/AFP)