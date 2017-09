Trump droht mit totaler Vernichtung Nordkoreas

US-Präsident Donald Trump hat im Konflikt um das nordkoreanische Raketenprogramm mit dem massiven Einsatz des US-Militärs gedroht. Die USA würden das asiatische Land «völlig zerstören», wenn Pyongyang nicht nachgebe, warnte Trump heute in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. Die nordkoreanische Regierung verurteilte er als «verkommenes Regime».

Trump bezeichnet Iran als Schurkenstaat

Trump hat in seiner Rede auch den Iran scharf angegriffen. Dieser sei ein herabgewirtschafteter Schurkenstaat, dessen Hauptexportgut die Gewalt sei, sagte Trump. Dem mörderischen Regime in Teheran dürfe nicht erlaubt werden, seine destabilisierenden Aktivitäten fortzusetzen, sagte Trump weiter.

Guterres warnt vor Krieg mit Nordkorea

Zum Auftakt der UNO-Generaldebatte hat Generalsekretär Antonio Guterres vor der Gefahr eines Krieges mit Nordkorea gewarnt. Der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm müsse mit politischen Mitteln gelöst werden, mahnte Guterres am Dienstag in New York.

Er appellierte an den UNO-Sicherheitsrat, geschlossen gegenüber Pyongyang aufzutreten. Nur die Geschlossenheit des mächtigsten UNO-Gremiums werde es ermöglichen, einen diplomatischen Weg für die Lösung der Krise zu finden, sagte Guterres vor rund 130 Staats- und Regierungschefs, darunter Bundespräsidentin Doris Leuthard.

Guterres forderte auch erneut ein Ende der Gewalt gegen die Rohingyas in Burma. «Wir sind alle geschockt von der dramatischen Eskalation der konfessionsgebundenen Spannungen in Rakhine in Burma», sagte er.

Die Regierung von Burma müsse die Militäraktionen gegen die Rohingyas beenden und humanitäre Hilfe in die Region lassen. Zudem müsse der ungeklärte Status der Rohingyas dringend angegangen werden.

Premieren

Es war die erste Rede des neuen UNO-Generalsekretärs vor dem Forum der Staatenlenker aus aller Welt. Auch für Donald Trump war es das Debüt.

Neben Trump werden auch Reden von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu erwartet.

Auch Bundespräsidentin Leuthard wollte sich ans Plenum richten. Die Generaldebatte der UNO-Vollversammlung wird sich über die ganze Woche hinziehen. (nag/sda)