Trump entlässt Sicherheitsberater Bolton

US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter überraschend die Entlassung seines Sicherheitsberaters John Bolton angekündigt. Trump schreibt, er habe ihn zum Rücktritt aufgefordert. Am Dienstagmorgen habe Bolton den Rücktritt eingereicht.

«Ich habe John Bolton gestern Abend darüber informiert, dass seine Dienste im Weissen Haus nicht mehr benötigt werden», schreibt Trump. Es habe bei ihm selbst und in seiner Regierung Widerstand gegen zahlreiche von Boltons Vorstössen gegeben.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.