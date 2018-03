Trump feuert Aussenminister Tillerson

US-Präsident Donald Trump hat seinen Aussenminister Rex Tillerson entlassen und CIA-Chef Mike Pompeo zu dessen Nachfolger bestimmt. Das teilte Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Als Nachfolgerin von Pompeo ernannte er dessen bisherige Stellvertreterin Gina Haspel, die somit als erste Frau an der Spitze des US-Auslandsgeheimdienstes stehen wird.

Pompeo werde als neuer Aussenminister einen «fantastischen Job» machen, schrieb Trump. Dem entlassenen Ressortchef dankte der Präsident «für seine Dienste».

Neuaufstellung im Zusammenhang mit Kehrtwende in der Nordkoreapolitik

Tillersons Ablösung steht offenbar in Zusammenhang mit Trumps Plan für ein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Vor dem Treffen habe der Präsident seine Mannschaft neu aufstellen wollen, verlautete aus Regierungskreisen in Washington.

Über einen Abgang Tillersons war bereits seit Monaten spekuliert worden. Trump hatte seinen Aussenminister öffentlich kritisiert, und der frühere Ölmanager Tillerson hatte selbst Unzufriedenheit mit seinem Amt durchblicken lassen.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!