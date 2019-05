Trump kündigt Treffen mit Xi bei G-20-Gipfel an

Mitten im eskalierenden Handelsstreit mit China hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping angekündigt. Die beiden würden sich während des G20-Gipfels in Japan Ende Juni treffen, sagte Trump am Montag in Washington. «Und das wird, denke ich, wahrscheinlich ein sehr ergiebiges Treffen», fügte er hinzu.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte sich am Montag weiter hochgeschaukelt. Auf die jüngsten Zollerhöhungen der USA reagierte China mit der Ankündigung weiterer Strafabgaben. Peking setzte sich damit über eine Warnung des US-Präsidenten hinweg. Er hatte China aufgefordert, von «Vergeltung» abzusehen.

Präsident Trump sagte, er erwarte während des G20-Gipfels auch ein Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin. Der Kreml reagierte jedoch prompt mit einem Dementi: Es gebe keine Übereinkunft über ein Treffen.

Vielzahl von Differenzen zwischen den USA und Russland

Das Verhältnis zwischen Washington und Moskau wird derzeit von einer Vielzahl an Meinungsverschiedenheiten getrübt. So hält Russland weiterhin an dem Atomabkommen mit dem Iran fest, das Trump vor einem Jahr einseitig aufgekündigt hatte.

Zuletzt sorgte der Konflikt in Venezuela für schwere Irritationen. Weitere Streitpunkte sind der Krieg in Syrien, der Ukraine-Konflikt und die Rüstungskontrolle. US-Aussenminister Mike Pompeo trifft am Dienstag zu Gesprächen mit Putin zusammen. (fal/afp)