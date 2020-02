Trump rechtfertigt Entlassung von Zeugen

US-Präsident Donald Trump hat die Entlassung des Schlüsselzeugen in der Ukraine-Affäre verteidigt. Der Oberstleutnant Alexander Vindman sei sehr «ungehorsam» gewesen, schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter über den Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrates.

Er habe den Inhalt seiner «perfekten» Telefonanrufe falsch wiedergegeben. «Mit anderen Worten: ‹Raus›.»

Fake News @CNN & MSDNC keep talking about “Lt. Col.” Vindman as though I should think only how wonderful he was. Actually, I don’t know him, never spoke to him, or met him (I don’t believe!) but, he was very insubordinate, reported contents of my “perfect” calls incorrectly, &...