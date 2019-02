Trump schlägt «Vergeltung» gegen Baldwins Satire vor

Er hat es wieder getan: Der US-Schauspieler Alec Baldwin trat am Samstagabend erneut als Donald Trump bei der Satire-Show «Saturday Night Live» auf und versetzte damit den echten US-Präsidenten in Rage. «Nichts» sei lustig an der Sendung, tobte Trump auf Twitter. «Die Frage ist, wie kommen diese Sender mit diesen Angriffen auf Republikaner durch – ohne Vergeltung?» Das sei «sehr ungerecht» und sollte untersucht werden.

Im Sketch äffte Baldwin Trumps Pressekonferenz vom Freitag nach, an der der US-Präsident angekündigt hatte, einen nationalen Notstand auszurufen. Er müsse einen «sehr dringenden und wichtigen» Notstand ausrufen, begann auch Baldwin die Satire-Show. «Das ist eine grosse Sache, ich will also keine Zeit verschwenden – drum stosse ich zunächst einmal in mein eigenes Horn.» Und wie schon der echte Trump vor ihm, sprach auch Baldwin zuerst über China, Nordkorea, Gott und die Welt, bevor er zur Sache kam.

«Ihr versteht alle, warum ich diesen Notfall vortäuschen muss, oder?», fragte der Satire-Trump in die Runde. «Ich muss es tun, weil ich es will. Es ist wirklich einfach – wir haben ein Problem.»

«Wegen Satire ‹Vergeltung› angedroht»

Am Montag antwortete Baldwin, wie CNN berichtet. Der Schauspieler fragte sich, ob Trumps Tweet eine Bedrohung für die Sicherheit seiner Familie darstelle.

Am Wochenende hatte bereits Peter Baker von der New York Times Alec Baldwin auf Twitter verteidigt. Es sei ja in den letzten zwei Jahren so alltäglich geworden, dass es nicht mehr viel Beachtung finde, «aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass seit Jahrzehnten kein anderer Präsident öffentlich einem Fernsehsender wegen Satire ‹Vergeltung› angedroht hat».