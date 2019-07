Trump will Sohn von verstorbenem Richter zum Minister machen

US-Präsident Donald Trump will den Sohn des verstorbenen Obersten Richters Antonin Scalia zum neuen Arbeitsminister machen. Trump schrieb am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er werde Eugene Scalia für den Regierungsposten nominieren.

Scalia habe als Anwalt und auf dem Gebiet des Arbeitsrechts «grossen Erfolg» vorzuweisen. Er ist derzeit Partner in der Anwaltskanzlei Gibson, Dunn and Crutcher. In der Vergangenheit war er oberster Rechtsberater des Arbeitsministeriums. Sein Vater Antonin Scalia war von 1986 bis zu seinem Tod im Jahr 2016 drei Jahrzehnte lang Richter am Supreme Court.

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Gene Scalia as the new Secretary of Labor. Gene has led a life of great success in the legal and labor field and is highly respected not only as a lawyer, but as a lawyer with great experience....