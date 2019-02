Trump-Anhänger attackiert BBC-Journalisten

Nach einem tätlichen Angriff auf einen BBC-Kameramann während eines Wahlkampfauftritts von US-Präsident Donald Trump hat der britische Sender unzureichende Sicherheitsvorkehrungen für die Medienvertreter bei derartigen Veranstaltungen kritisiert. Der BBC-Büroleiter für Nordamerika, Paul Danahar, bat nach eigenen Angaben Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders um eine «komplette Überprüfung» der Sicherheitsmassnahmen. Der Kameramann Ron Skeans war am Vorabend im texanischen Grenzort El Paso von einem Trump-Anhänger gestossen worden.

Laut Danahar war der Zugang zum Medienbereich während der Trump-Veranstaltung unbeaufsichtigt. Auch hätten keine Sicherheitsbeamten während oder nach der Attacke eingegriffen. Danahar trat damit der Darstellung von Trumps Wahlkampfteam für 2020 entgegen, welches das «rasche Eingreifen» der Sicherheitskräfte gelobt hatte.

