Trump-Berater und «Dirty Trickster» Roger Stone festgenommen

Der US-Sonderermittler zur Russland-Affäre hat einen schweren Schlag gegen das engere Umfeld von Präsident Donald Trump geführt. Der langjährige Trump-Berater Roger Stone wurde auf Antrag von Ermittler Robert Mueller unter Anklage gestellt und am Freitag vorübergehend festgenommen.

Dem 66-Jährigen wird angelastet, die Untersuchungen des Kongresses zu der Affäre gezielt torpediert zu haben. Stone wurde von einem Geschworenengremium in sieben Punkten angeklagt. Die Vorwürfe beziehen sich auf Behinderung einer offiziellen Untersuchung, Falschaussagen und Beeinflussung eines anderen Zeugen.

Der Politikberater wurde am frühen Morgen (Ortszeit) von schwerbewaffneten Beamten der Bundespolizei FBI in seinem Haus in Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida festgenommen und einige Stunden später einem dortigen Gericht vorgeführt. Dieses setzte ihn gegen eine Kaution von 250'000 Dollar vorläufig auf freien Fuss.

Trump-Sprecherin Sarah Sanders sagte dem Sender CNN, die Anklageerhebung gegen Stone habe «nichts mit dem Präsidenten» zu tun. Trump selber prangerte die Mueller-Ermittlungen über Twitter erneut als «grösste Hexenjagd in der Geschichte unseres Landes» an.

Greatest Witch Hunt in the History of our Country! NO COLLUSION! Border Coyotes, Drug Dealers and Human Traffickers are treated better. Who alerted CNN to be there?