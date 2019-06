Trump-Mininster schmeisst Amt noch vor Antritt hin

Inmitten der verschärften Spannungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump einen Wechsel an der Spitze des Pentagon angekündigt. Neuer kommissarischer US-Verteidigungsminister wird der bisherige Verwaltungschef des Heeres, Mark Esper, wie Trump über Twitter mitteilt. Bisher wurde das Ministeramt ebenfalls nur kommissarisch vom früheren Boeing-Manager Patrick Shanahan ausgeübt.

Trump begründet dessen Ausscheiden damit, dass Shanahan «mehr Zeit seiner Familie widmen» wolle. Er dankt ihm für seine «herausragende» Arbeit. Noch vor einem Monat hatte Trump verkündet, dass er Shanahan für die dauerhafte Übernahme des Ministerpostens nominieren wolle. Shanahan zeigte sich damals «geehrt».

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!