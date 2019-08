Trump-Regierung verschärft Vergabe von Green Card

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Millionen Einwanderern den Zugang zur Staatsbürgerschaft erschweren. Wenn Zuwanderer etwa Wohngeld, das staatliche Gesundheitssystem Medicaid oder Essensmarken in Anspruch nähmen, werde ihnen künftig der Zugang zu dem Aufenthaltstitel Green Card verweigert, kündigte das Weisse Haus am Montag an. Wer bereits eine Green Card habe und öffentliche Mittel in Anspruch nehme, solle nicht mehr die Staatsbürgerschaft erhalten können.

«Um die Leistungen für amerikanische Bürger zu sichern, müssen Einwanderer finanziell unabhängig sein», hiess es in einer Erklärung. «Eine grosse Anzahl von Nicht-Bürgern und ihre Familien haben unsere grosszügigen öffentlichen Hilfen in Anspruch genommen, diese beschränkten Mittel könnten sonst an gefährdete Amerikaner gehen.»

Die vom Weissen Haus angestrebten Änderungen können 22 Millionen legal im Land befindliche Menschen ohne US-Staatsbürgerschaft und 10,5 Millionen Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus betreffen.

Die Regierung berief sich auf die bereits bestehende Rechtslage, nach der Einwanderer der US-Gesellschaft nicht zur Last fallen sollen. «Seit Jahren wird diese klare Forderung weitgehend ignoriert», erklärte das Weisse Haus. Dies bringe «für die amerikanischen Steuerzahler eine enorme Belastung» mit sich.

Der amtierende Direktor der Einwanderungsbehörde, Ken Cuccinelli, sagte, Trumps Regierung verstärke durch die Neuregelungen das «Ideal der Unabhängigkeit und der persönlichen Verantwortung». Einwanderer sollten aus eigener Kraft «hier in Amerika erfolgreich werden». (sda)