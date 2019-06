Trump-Sprecherin Sanders verlässt das Weisse Haus

Die Sprecherin von Donald Trump scheidet aus dem Amt. «Nach dreieinhalb Jahren verlässt unsere wundervolle Sarah Huckabee Sanders das Weisse Haus», twittert der US-Präsident. Sie werde Ende Monat in ihren Heimatstaat Arkansas zurückkehren, so Trump.

«Sie ist eine ganz besondere Person mit aussergewöhnlichen Talenten», schreibt Trump weiter. Sie habe einen grossartigen Job gemacht.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!